Incidente in A7, autostrada (di nuovo) bloccata: 7 chilometri di coda

Genova. Ancora un incidente sulle autostrade liguri, nuovamente bloccate dopo la giornata infernale vissuta dagli automobilisti mercoledì in A10. Stavolta tocca alla A7, dove poco prima delle 18 si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova.

Nell’incidente è coinvolta un’auto, con una persona ferita portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi. Intorno alle 19.30 sul tratto si erano formati 7 chilometri di coda all’altezza del km 119.4, dove il traffico era temporaneamente bloccato.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Per gli utenti dei soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Busalla per poi rientrare a Bolzaneto dopo aver percorso la viabilità ordinaria.