Due incidenti in A12 e A7 in mezz’ora: un ferito e lunghe code

Genova. Ancora una mattinata di disagi in autostrada per un incidente avvenuto sulla A7 che ha coinvolto un giovane motociclista e per un altro, meno grave, che si è verificato in A12.

Il primo incidente risale alle 11.30, nel tratto compreso tra Bolzaneto e Genova Ovest. Sul posto il personale di Autostrade per l’Italia e i mezzi del 118, con l’automedica e e due ambulanze presenti per soccorrere il ferito. Sul tratto, poco prima di mezzogiorno, si era formata una coda di circa un chilometro. Il ferito è stato portato all’ospedale San Martino.

Il secondo incidente è avvenuto invece sulla A12 nel tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, dove già giovedì è andato a fuoco un camion che trasportava carta causando la chiusura del tratto sino a notte inoltrata. Tre le persone coinvolte, nessuno è rimasto ferito in modo grave e non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Poco dopo le 12, però, si erano già formati due chilometri di coda.

Coda anche tra Chiavari e Sestri Levante, proprio per lavori legati a quanto accaduto venerdì.