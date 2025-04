Incidente in A12 con tre mezzi coinvolti, due feriti di cui uno grave: autostrada chiusa

Genova. Tre veicoli, un furgone e due auto, sono rimasti coinvolti in un grave incidente avvenuto questo pomeriggio sull’autostrada A12 in direzione Genova. Chiuso al traffico il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi.

Il bilancio è di due feriti (non tre, come era stato comunicato in un primo momento) di cui uno grave, un 27enne alla guida del furgone, trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. Le sue condizioni non sarebbero critiche, ma ha riportato una seria frattura a una gamba e per questo è stato curato con la massima urgenza. Un’altra persona è stata accompagnata allo stesso pronto soccorso in codice giallo per un trauma toracico dovuto alla cintura di sicurezza, mentre altri due hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

La dinamica dello scontro è in via di ricostruzione da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme a vigili del fuoco, automedica, ambulanze della Croce Verde di Camogli e di Recco e personale di Autostrade.

All’interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, ma permangono 6 chilometri di coda e il traffico scorre su una corsia. Si registra un chilometro di coda anche in direzione opposta, verso Livorno, tra Genova Nervi e Recco.

Chi viaggia verso Genova – segnala Autostrade – deve uscire a Recco, dove si è formato un chilometro di coda, e può rientrare dalla stazione di Genova Nervi dopo aver percorso l’Aurelia.