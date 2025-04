Autostrade, 9 chilometri di coda in A12 per un mezzo in avaria

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, nel tratto tra Recco e Genova Est verso Genova, si registrano 9 km di coda a causa di un mezzo in avaria all’altezza del km 6, dove si transita su una sola corsia.

In corso la rimozione del veicolo: operazioni complesse per via delle dimensioni fuori misura del mezzo, che hanno impedito il tempestivo ripristino delle regolari condizioni di viabilità.

Sul posto sono presenti i soccorsi meccanici, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.