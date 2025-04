Genova. Incidente sulla A10 tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova. Una bisarca che trasportava la motrice di un camion, perdendo il controllo, è uscita di strada e ha divelto le barriere del viadotto Cerusa, appena prima della biforcazione. È successo intorno alle 15.30 e l’autostrada è stata chiusa verso il capoluogo.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari con automedica del 118, Croce Verde Praese e Croce Oro di Sciarborasca, vigili del fuoco, polizia stradale, soccorsi meccanici e personale di Autostrade.

Il conducente della bisarca è rimasto ferito in modo lieve ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Non risultano altre persone né altri mezzi coinvolti.

Attualmente nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registrano 7 chilometri di coda in direzione Genova.

Chi viaggia in direzione di Genova o della A26 dei Trafori, deve uscire ad Arenzano e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A10 a Genova Pra’.

guarda tutte le foto 13



Incidente in A10: bisarca si schianta contro il guardrail

Le operazioni di rimozione della bisarca

Ma non è l’unico episodio di una giornata da incubo sulla A10. Tra Savona e Albisola verso Genova il traffico è bloccato con 15 chilometri di coda per un incidente avvenuto al km 37,2 che ha visto coinvolti due camion all’interno della galleria Faraggiana. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

In tarda mattinata un altro incidente sulla autostrada A10 aveva coinvolto anche in quel caso due mezzi pesanti e un’auto tra Varazze e Arenzano.