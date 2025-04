Incendio in A12 e Levante paralizzato, opposizioni contro la Regione: “Assente e la Liguria è isolata”

Genova. Si scatena lo scontro politico in Liguria dopo quanto avvenuto giovedì sulla A12, dove un camion che trasportava carta ha preso fuoco all’interno di una galleria tra Sestri Levante e Lavagna costringendo alla chiusura totale dell’autostrada dalle 10 del mattino all’alba di venerdì.

Natale (Pd): “Regione come sempre assente”

A puntare il dito contro la gestione regionale del traffico e delle autostrade sono state le opposizioni, con il segretario del Pd Liguria e consigliere regionale Davide Natale: “È bastato un incendio in una galleria per isolare la Liguria dal mondo. La Regione dov’era cosa ha fatto e sta facendo? Bucci invece di guardare alle altre regioni, facendo paragoni infondati sulla sicurezza, guardi ai problemi della Liguria che dovrebbe governare, perché oltre la Sanità abbiamo anche le infrastrutture al collasso”.

“Una regione in cui basta un incidente, che può verificarsi, visti la quantità di veicoli che transitano dalla Liguria, per mettere in ginocchio un sistema sociale ed economico – prosegue Natale – Ancora stanotte erano interminabili le file di tir parcheggiati ad attendere di ripartire. Uno scenario surreale. Questi disservizi chi li paga? Chi ripaga le aziende liguri che pagano lo scotto di queste carenze? Il turismo dipende da treni che quest’estate saranno garantiti a singhiozzo o con tempi di percorrenza più lunghi del solito, abbiamo un’infrastruttura viaria fragile, la Regione dov’è? È arrivato il momento che si faccia sentire”.

Pastorino (Lista Orlando): “I stituzione immediata di una cabina di regia permanente”

“Una vicenda grave e, certo, non prevedibile. Ma il problema è che si è innestata su una situazione già pesantissima, fatta di cantieri infiniti, incidenti in serie, guasti ferroviari e una gestione del traffico regionale ai limiti dell’improvvisazione”, aggiunge Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa.

“Siamo di fronte a un sistema della mobilità che sta implodendo. E davanti a tutto questo Regione Liguria resta ferma a guardare. Non esercita alcun ruolo di coordinamento con i gestori autostradali, né mette in campo soluzioni credibili per prevenire il collasso quando – com’è accaduto ieri – un solo evento manda in tilt l’intera rete viaria del Levante”

Pastorino ha quindi chiesto l’istituzione immediata di una cabina di regia permanente con il coinvolgimento di Regione Liguria, Protezione Civile, assessore regionale alla Protezione Civile, concessionari autostradali, Anci e sindaci: “Non è possibile che manchi ancora un protocollo per affrontare emergenze come quella di ieri. Servono soluzioni immediate – conclude – sospensione dei semafori lungo l’Aurelia, deviazione controllata del traffico, presenza rafforzata della Polizia Locale e Protezione Civile”

M5s: “S occorritori pubblici devono essere in prossimità delle gallerie”

Al coro di proteste si è aggiunto anche il Movimento 5 Stelle, che in una nota ha sottolineato che “in Liguria spostarsi è una scommessa quotidiana. Un giorno sì e l’altro pure, per i motivi più disparati sopprimono i treni oppure li rallentano facendo loro accumulare ritardi pazzeschi causa guasti sulla linea. Parliamo di guasti meccanici ed elettrici come se fossimo una piccola e povera regione del Terzo Mondo! Migliaia di pendolari vengono così lasciati a piedi e chi può si arrangia tornando a casa per prendere la macchina. Peccato però che chi in Liguria entra in autostrada deve letteralmente incrociare le dita, sperando che tutto fili liscio”.

“Ricordiamo solo noi, causa code in autostrade, le richieste di dimissioni da parte della Lega all’indirizzo dei vertici del Mit? Ora che al timone ci sono loro, fanno gli gnorri. Cari ministri Salvini e Rixi: va tutto bene oggi in Liguria?”, dice il deputato M5S e già sottosegretario al Mit durante il Governo Conte 2, Roberto Traversi.

Sull’incidente di ieri in A12 tra Sestri Levante e Lavagna interviene anche il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che punta il dito sulla sicurezza in autostrada causa cantieri continui e massicci: “Appena insediato in Consiglio regionale, chiesi ad Aspi di relazionarmi sulle canne uniche a doppio senso di circolazione sulla rete autostradale ligure. Sto ancora aspettando Faccio sommessamente notare che ieri è andata bene: l’autista del mezzo è riuscito a scappare subito e in galleria non è entrato nessuno perché per puro caso un lavoratore autostradale è riuscito a fermare i mezzi in arrivo. La sicurezza nei tratti interessati da cantieri importanti, che obbligano il gestore a deviare il traffico su canne uniche, deve però essere la priorità: i soccorritori pubblici devono essere stanziali proprio in prossimità delle gallerie per poter intervenire tempestivamente quando si verificano incidenti e incendi come quello di ieri. In merito chiederò di calendarizzare quanto prima una Commissione dedicata per approfondimenti puntuali sulla sicurezza della nostra rete. Chiederemo che gli enti di soccorso siano dislocati nei punti critici fino a fine lavori”.