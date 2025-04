Incendio in A12, dopo una notte di lavoro riaperta l’autostrada in entrambe le direzioni

Genova. E’ stato riaperto al traffico veicolare il tratto della A12 interrotto ieri tra Sestri Levante e Lavagna a causa di un incendio scoppiato all’interno di una galleria e che aveva coinvolto un camion carico di carta. La viabilità è stata ripristinata questa mattina alle 4.30, dopo una notte di lavoro da parte dei tecnici di Autostrade per l’Italia che sono dovuti intervenire per ripristinare il manto stradale, gli impianti e la calotta del tunnel in cui si è verificato il rogo.

Attualmente, sul luogo dell’evento resta installato il cantiere di lavori di ammodernamento della galleria e il traffico transita su una corsia in direzione Genova e su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta in direzione Sestri Levante. In entrambe le direzioni non si registrano turbative alla circolazione.

Il traffico questa mattina scorre quindi regolare. Ieri, invece, una giornata infernale, per la viabilità: la chiusura della A12 ha di fatto spezzato in due la regione, riversando sulla viabilità urbana del Tigullio tutti i veicoli, leggeri e pesanti, in transito, con chilometri di code e ore di disagi e attese per gli automobilisti.