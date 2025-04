In arrivo la Ligorna Cup 2025

Genova. Tutto pronto per la Ligorna Cup 2025, importante evento di calcio giovanile organizzato da S.C.D. Ligorna 1922 presso il campo di Via Solimano.

Una manifestazione articolata in quattro settimane e riservata alle leve dal 2010 al 2018, che vedrà la partecipazione di società professionistiche e semiprofessionistiche della Liguria e da fuori regione.

Una competizione inserita nel palinsesto di Liguria Regione Europea dello Sport 2025, con il patrocinio di Regione Liguria, del Comune di Genova e del Comitato Regionale Liguria del Coni.

Quella che animerà per quasi un mese il quartiere genovese è l’evoluzione della Coppa del Centenario, nata nel 2022 per celebrare i 100 anni della società biancazzurra. Anche quest’anno, presso i campi del Ligorna, sono attese oltre 100 squadre per un totale di più di 2.000 ragazzi, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sportiva di alto livello, tra competizione e aggregazione.

Queste le squadre professionistiche e da fuori regione che hanno già confermato la loro presenza con almeno una squadra giovanile: Alcione Milano, Brescia, Canelli, Derthona, Genoa, Empoli, Hellas Verona, Juventus, Lucchese, Novara, Novese, Pisa, Pro Vercelli, Sampdoria, Torino, Venaria e Virtus Entella.

Ecco il calendario con le categorie coinvolte:

Leve 2016, 2017 e 2018: dal 19 al 25 maggio 2025;

Leve 2014 e 2015: dal 27 maggio al 1° giugno 2025;

Leve 2010 e 2011: dal 3 all’8 giugno 2025;

Leve 2012 e 2013: dal 10 al 15 giugno 2025.

Alberto Saracco, presidente del Ligorna: «La Ligorna Cup rappresenta un appuntamento importante per la nostra società. Un’occasione per promuovere lo sport giovanile in un contesto che valorizza il fair play, la crescita dei ragazzi e il confronto con realtà di alto livello. Anche nel 2025 ospiteremo club professionistici e semiprofessionistici da tutta la Liguria e da fuori regione, a dimostrazione della credibilità raggiunta dalla nostra manifestazione. Vedere il nostro campo popolato da centinaia di ragazzi e famiglie è la più grande soddisfazione possibile».

Stefano Ricci, direttore generale del Ligorna: «Siamo felici di rinnovare un evento che negli anni ha dimostrato di essere un punto di riferimento per il calcio giovanile nella nostra regione. Ogni edizione è un’occasione per migliorarci, e il nostro obiettivo è continuare a crescere, accogliendo società di valore e offrendo ai ragazzi un’esperienza indimenticabile sia dentro che fuori dal campo».