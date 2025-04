Illuminazione pubblica, City Green Light: “Segnalazioni di disservizi dimezzate in 5 anni”

Genova. “Segnalazioni di disservizi agli impianti di illuminazione pubblica quasi dimezzate in cinque anni (-46%), con una media mensile che da 1.067 richieste di intervento del 2020 crolla a 578 (dato riferito agli ultimi 12 mesi)”. Sono i dati forniti da City Green Light, che dal 2020 si occupa dell’illuminazione pubblica del capoluogo ligure e che, nei 9 anni di mandato, ha previsto un investimento complessivo di 34 milioni di euro.

“E questi sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti nell’importante percorso verso l’efficientamento energetico intrapreso dal Comune di Genova con l’adesione alla convenzione CONSIP Servizio Luce 4 per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi e opzionali per le pubbliche amministrazioni. A renderli possibili City Green Light, che dal 2020 si occupa dell’illuminazione pubblica del capoluogo ligure e che, nei 9 anni di mandato, ha previsto un investimento complessivo di 34 milioni di euro”, si legge nella nota.

“Ad oggi – dicono da CGL – sono oltre 50.000 i punti luce in città efficientati su un totale di 58.000 (i restanti avevano già adottato la tecnologia a led) un’iniziativa che, insieme alle altre pianificate, permette a Genova di tagliare 14.000 tonnellate di CO2 e di ottenere un risparmio energetico del 70%. Ma anche di accreditarsi come uno dei capoluoghi più innovativi d’Italia e del panorama internazionale, grazie a progetti come Genova Future City Map, iniziativa pionieristica che con l’ausilio di un aeromobile ha permesso la realizzazione della mappatura del territorio per la pianificazione di strategie sostenibili, o di Lighting for Genoa grazie al quale la città è salita sullo scalino più alto del podio del LUCI Cities & Lighting Awards 2024, il contest internazionale promosso dall’associazione LUCI e indirizzato alle città di tutto il mondo capaci di promuovere progetti di illuminazione urbana in grado di generare effetti positivi sullo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori”.

«La sicurezza urbana passa innanzitutto da un’illuminazione efficiente. Per questo, stiamo investendo in progetti innovativi capaci di creare un ciclo virtuoso di efficientamento energetico, aumentando la luce nelle nostre strade e piazze mentre riduciamo i consumi. Non solo la fondamentale riqualificazione energetica di tutti i punti luce della città: in questi anni, in sinergia con il nuovo gestore dell’illuminazione pubblica City Green Light, abbiamo avviato importanti interventi di riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente urbano per garantire maggiore sicurezza e migliorare la fruibilità di alcune delle più belle piazze e vie del nostro centro storico – dichiara l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova, Sergio Gambino –. Introdurre la tecnologia a LED per ridurre gli sprechi, mappare i tetti nell’ottica di incrementare l’efficienza energetica con un impatto positivo sull’ambiente, illuminare scenograficamente i vicoli a beneficio di residenti e commercianti sono azioni che, messe a sistema, non solo migliorano la qualità del servizio per cittadini e turisti, ma consentono altresì di rendere Genova sempre più bella, attrattiva e vivibile per tutti».