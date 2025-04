Il rapper francese Lacrim per la prima volta in concerto in Italia il 19 luglio al Porto Antico

Genova. Al ricco programma di Altraonda Festival si aggiunge un altro importante nome: Lacrim, uno degli esponenti di spicco della scena rap francese, per la prima volta sarà in concerto in Italia sabato 19 luglio 2025 all’Arena del Mare al Porto Antico di Genova.

Il live, unica tappa italiana estiva dell’artista, fa parte della serata che Altraonda organizza in collaborazione con Genova Hip Hop Festival e che vedrà sul palco alcuni tra i principali protagonisti del panorama rap nazionale e internazionale, come il già annunciato headliner Guè. Altri nomi si aggiungeranno in line-up nelle prossime settimane.

Figura emblematica della scena rap con molteplici certificazioni, Lacrim, pseudonimo di Karim Zenoud, rapper parigino di origini algerine, classe 1985, è considerato il volto di un’intera generazione. Si è distinto negli anni grazie a uno stile “gangsta rap” credibile e crudo, alla sua inconfondibile voce rauca e alle sonorità trap a cui alterna anche produzioni più melodiche, elementi che lo hanno portato a essere uno dei rapper europei più rispettati. Con circa dieci album all’attivo e 4 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify, quest’estate sarà impegnato in un tour nei principali festival, tra cui Altraonda il prossimo 19 luglio.

Le prevendite dei biglietti sono disponibili su Ticketone,

Di Altraonda Festival fanno parte anche i concerti di Lucio Corsi (sabato 28 giugno), okgiorgio, Pop X e Le Feste Antonacci, in collaborazione con Balena Festival (domenica 6 luglio), Brunori Sas (venerdì 11 luglio 2025), Diodato (sabato 12 luglio 2025), Anna (domenica 13 luglio 2025), Europe (lunedì 14 luglio 2025) e Lazza (mercoledì 16 luglio 2025). In programma anche lo spettacolo di Enrico Brignano (domenica 29 giugno).

Biglietti in vendita su TicketOne. Info: www.altraondafestival.it