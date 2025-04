Il Genoa vince il derby Primavera, nella Sampdoria si rivede Borini

Genova. Dopo aver deciso il derby di Coppa Italia ad inizio stagione, si rivede, sempre in un derby, Fabio Borini. Stavolta è quello del Campionato Primavera, giocatosi stamattina. Il Genoa ha vinto 2-1: reti di Fazio e Carbone per i rossoblù, Nhaga per la Sampdoria. Ma a far notizia è il rientro di due giocatori più blasonati, impiegati con le formazioni giovanili per rodare i meccanismi.

Infatti, stamattina sono andati in campo, come anticipato, Borini e Ahanor. Il primo, rimasto fuori a lungo per scelte societarie, sembra vicino al reintegro in rosa e cerca di ritrovare la forma. Il secondo, invece, dopo aver giocato qualche minuto in prima squadra nella parte iniziale del campionato, sta recuperando da un infortunio al menisco.

Di seguito, il tabellino dell’incontro:

Genoa (4-3-1-2): Lysionok; Ahanor (59′ Arata), Ferroni, Barbini, Meconi; Carbone, Fazio, Arboscello; Papastylianou (37′ Deseri); Ghirardello (85′ Mendolia), Dorgu. Allenatore: Sbravati.

Sampdoria (3-4-3): Krastev; D’Amore (59′ Paratici), Malanca, Papasergio; Borini (45′ Forte), Casalino (85′ Balde), Rossello, Ovalle Santos (84′ Casalino); Ntanda, Nhaga; Bacic (79′ Patrignani). Allenatore: Lupi.

Reti: 49′ Fazio (G), 67′ Nhaga (S), 82′ Carbone (G).