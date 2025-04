Il Genoa parte per Verona con tante assenze, Vieira: “Giochiamo per il nostro futuro e portarci a un altro livello”

Genova. Vigilia di Hellas Verona – Genoa e Patrick Vieira fa i conti con le assenze: non saranno della partita Malinovskyi, che ha preso una botta, Matturro (affaticamento del flessore), Bani Cuenca, Ahanor (che andrà a giocare con la Primavera), mentre Masini, Thorsby e Onana saranno convocati anche se questi ultimi hanno svolto solo due allenamenti (Onana ha avuto l’influenza).

L’obiettivo però è portare a casa un risultato positivo in chiave decimo posto. “Il Verona è una squadra fisicamente forte – dice in conferenza stampa – con due attaccanti davanti che lavorano per la squadra e noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra che gioca un gioco diretto. Dobbiamo gestire bene la lunga palla, i cross dentro l’area, dobbiamo essere concentrati. È importante per noi confermare la prestazione con l’Udinese e la voglia di giocare con fiducia. Vogliamo creare di più ed essere più solidi, questo è nostro obiettivo”.

Il mister intende tenere alto il livello della concentrazione: “Noi dobbiamo continuare a essere competitivi, questo è il messaggio che ho dato ai giocatori, vogliamo essere più forti ancora, fare un passo in avanti, avere più punti, dobbiamo capire tutti che giochiamo per il nostro futuro e portare la società a un altro livello. Non possiamo mollare, continuiamo a lavorare per finire bene il campionato”.

Ci potrebbe essere qualche novità dall’inizio? “Giocatori come Ekuban meritano di giocare dal primo minuto – dice il mister – mi dispiace per gli infortuni che ha avuto. Quando è entrato è sempre stato importante per noi, vedremo se avrà la possibilità di giocare di più. La cosa che voglio io è continuare a competere, non voglio far giocare un giocatore per fargli piacere, ma perché lo merita. Voglio vedere la squadra concentrata lavorando bene perché vuole vincere”.

Senza Frendrup squalificato Badelj dall’inizio potrebbe essere un’opzione: “Abbiamo provato anche Miretti in quella posizione, per farlo giocare nei due centrocampisti difensivi. Abbiamo provato due o tre moduli”.

Il fatto che l’Udinese abbia perso il decimo posto è ancora più vicino: “Ci sono punti importanti in ballo, abbiamo l’opportunità di fare questo passo in avanti e deve essere un’opzione di motivazione per noi, questa partita mi dà l’opportunità di vedere i giocatori sull’aspetto delle motivazioni, sulla voglia di fare, su dove voglio portare la squadra. Poi le scelte per l’anno prossimo non si fanno su una partita, per questo ho chiesto anche al mio staff di guardare bene come si comportano i giocatori fino alla fine”.

Vieira non si dice sorpreso di come è cresciuto il Genoa e dei punti fatti: “C’è qualità, ci sono i giocatori, da quando sono arrivato ho trovato un gruppo motivato e giocatori che avevano voglia di fare bene, c’è stato l’impegno giorno per giorno e quando la squadra lavora bene con giocatori di qualità fai risultati e questo gruppo ha l’atteggiamento. Sono stati bravissimi, la qualità ti fa vincere le partite, mi è piaciuto lo spirito e la mentalità del gruppo”.

Visto quanto ha fatto bene Vieira in questa stagione ci sono già voci di qualche interesse esterno, ma lui chiarisce: “Io non ho mai parlato con nessuno fuori dal Genoa. Il futuro è sempre difficile nel calcio, sappiamo tutti che la vita dell’allenatore è 95 minuti e per me la cosa veramente importante è di essere concentrati sul nostro obiettivo che è rimanere in serie A. Sia il nuovo presidente e i tifosi che sperano e la cosa importante è l’aspetto matematico e questo non è ancora fatto. Fino a quel momento non dobbiamo perdere energia, il nostro focus ed essere concentrati sul nostro obiettivo”.

A sostenere il Genoa ci saranno quasi 2500 tifosi al seguito: “Questi sono i valori di questa società, la nostra fortuna è che abbiamo i tifosi dietro, si sente in casa quest’atmosfera di fiducia e quando siamo fuori è importante vederli, questa è una spinta in più per andare a cercare il risultato che vogliamo”.