Il Genoa pareggia a Verona, Vieira: “Non abbiamo avuto la giusta intensità, manteniamo il focus sulla salvezza”

Verona. Uno 0-0 che non fa male a nessuno, tra Verona e Genoa. Il pari del Bentegodi, in una partita priva di grandi emozioni, avvicina le due squadre alla salvezza, pratica quasi archiviata dal Genoa e sempre più vicina alla chiusura anche per i gialloblù. Un punto, dunque, che non scontenta mister Patrick Vieira, intervenuto così nel post partita: “È stata una sfida molto difficile. Abbiamo visto due squadre con lo stesso obiettivo, rimanere in A. Nel secondo tempo loro sono stati migliori dal punto di vista fisico, sono stati aggressivi, complimenti a loro. Ma noi siamo contenti del punto, non perdere in un campo difficile come questo era importante“.

Tuttavia la prestazione non è stata di alto profilo. I rossoblù non hanno creato pericoli, mentre il Verona ha impegnato Leali in almeno due occasioni. “In generale – commenta Vieira – non abbiamo giocato con la giusta intensità e non abbiamo trovato i giocatori fra le linee. Complimenti a loro perché abbiamo sofferto nel secondo tempo, ma con lo spirito messo in mostra nell’ultimo mese possiamo centrare punti importanti”. Tra le note liete sicuramente il rientro di Vitinha, tornato dopo due mesi dall’infortunio e oggi tra i migliori in campo. Meno positiva invece la prestazione di Pinamonti, complice anche una partita che ha privilegiato la fase difensiva. Dichiara infatti Vieira: “E’ un lavoro di 11 giocatori, oggi è stata una partita difficile per Pinamonti davanti, ma bisogna considerare il grande lavoro che ha fatto per la squadra. Se non prendiamo gol vuol dire che facciamo tutti un bel lavoro a partire dagli attaccanti, poi in porta Leali sta facendo cose importanti per noi”.

Su Malinovskyi, oggi indisponibile, Vieira afferma: “Ha avuto quel colpo in allenamento, non si sa ancora se rientrerà per la prossima partita“. Infine, non si spengono le voci sul futuro del tecnico francesce, negli ultimi giorni accostato insistentemente alla Roma. Vieira però dribbla la domanda e commenta: “La cosa importante è di raggiungere il nostro obiettivo, che è di rimanere in Serie A. Non dobbiamo perdere il focus perché non ci siamo ancora matematicamente, fino a che non ci saremo, non voglio parlare di nient’altro”.