Il cuore del sestriere di Prè batte forte: giochi, canti e comunità in fine settimana di bellezza condivisa

Genova. Il cuore del Sestiere di Prè batte forte: tra giochi, canti e comunità, un weekend di bellezza condivisa. Nel cuore del Sestiere di Prè, tra vicoli carichi di storia e piazze attraversate ogni giorno da chi vive e lavora nel centro storico, sabato 12 aprile si è svolta una giornata che ha saputo unire gioco, partecipazione e comunità.

Oltre 120 bambini e ragazzi hanno preso parte a una grande Caccia al Tesoro urbana, che ha trasformato il Sestiere in un percorso vivo, coinvolgente, fatto di tappe, indizi, incontri e scoperta condivisa. L’iniziativa è stata ideata e realizzata da un’ampia rete di realtà educative e sociali che operano quotidianamente nel territorio: Circolo Vega, Associazione Via del Campo e Caruggi, La Comunità Cooperativa Sociale, Centro Storico Ragazzi, Associazione Infanzia e Cultura, Cooperativa La Salle, Comunità di San Benedetto al Porto e La Staffgetta – Centro di aggregazione per bambini (Cooperativa Il Melograno).

La Caccia al Tesoro è parte delle azioni promosse dal Progetto di Comunità per il Centro Storico, che ha l’obiettivo di rafforzare i legami sociali, valorizzare le risorse locali e costruire percorsi condivisi di crescita e cittadinanza attiva.

Tre percorsi, pensati per fasce d’età (0–6, 6–11, 12+), hanno attraversato piazze, caruggi, negozi, laboratori e spazi culturali, coinvolgendo oltre venti attività del Sestiere che hanno ospitato prove, quiz, indovinelli e piccole sfide. Le tappe non erano solo luoghi, ma voci del territorio: botteghe storiche, esercizi di vicinato, associazioni e abitanti che hanno accolto i gruppi partecipanti con entusiasmo, trasformando il gioco in un’esperienza educativa di relazione e conoscenza reciproca.

Il pomeriggio si è concluso in piazza Don Gallo con un momento corale e partecipato guidato dal coro diretto da Gianni Martini, in cui voci di bambini, educatori, famiglie e commercianti si sono unite in un canto collettivo, semplice e potente, simbolo di un Sestiere che si racconta con ciò che ha di più prezioso: le sue persone.

In parallelo, il fine settimana ha visto lo sviluppo di Après Cargo, un progetto culturale partecipato promosso da Cargo Market Genova e Mr. Dee Still nell’ambito del Piano Integrato Caruggi, sostenuto da Fondazione Carige.

Due giorni in cui alcune piazze del Sestiere di Prè sono diventate spazi aperti per giochi, racconti, performance, parole e musica, accendendo il tessuto urbano con nuove energie, nuove connessioni, nuovi sguardi.

Inoltre sabato e domenica si è svolta la mostra fotografica “Mondo Prè”, ospitata presso la sede del Comitato Per Prè in piazza Vittime di tutte le Mafie: 45 ritratti di chi vive e anima ogni giorno via Prè, ripresi dal progetto “Familia Prè” del 2018 e rielaborati in un nuovo allestimento a cura del comitato.

Il messaggio di questi due giorni è chiaro: “Il Sestiere di Prè è un luogo che educa, che accoglie, che costruisce futuro. Un luogo che sceglie di raccontarsi con le sue voci, i suoi gesti, la sua quotidianità, e che, a fronte di rappresentazioni semplificate o distorte, risponde con la forza concreta della partecipazione”