“Guarda il cielo”, un fumetto racconta la Resistenza e gli orrori della guerra: a Genova la presentazione

Genova. Trasmettere alle generazioni future le lezioni della Resistenza attraverso una storia a fumetti sull’occupazione nazifascista in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.

È questo l’obiettivo di Guarda il cielo, il libro scritto da Matteo Fortuna e disegnato da Simona Binni, edito da Tunué, che verrà presentato giovedì 17 aprile alle 18 alla libreria Feltrinelli di Genova, in via Ceccardi.

Il fumetto racconta la figura del nonno dell’autore, un uomo che ha vissuto in prima persona gli orrori della guerra, l’occupazione nazista e la lotta partigiana.

Attraverso le pagine di Guarda il cielo, Matteo Fortuna rende omaggio a questa figura che ha dato la vita per la libertà del nostro Paese, utilizzando il linguaggio del fumetto per raccontare la sua storia e quella dell’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Alla presentazione, oltre all’autore, parteciperanno anche Simona Binni, la disegnatrice che ha dato vita ai personaggi e alle atmosfere del libro, e Lucia Caponetto, che darà voce ai personaggi con la lettura di alcuni passaggi significativi del fumetto.

La presentazione sarà moderata da Federico Traversa, che guiderà il pubblico in un dialogo coinvolgente e ricco di riflessioni sul valore della memoria storica e sull’importanza di riscoprire i principi della Resistenza in un periodo storico in cui emergono sempre più nuove forme di estremismo.

“La storia di mio nonno è una storia che voglio condividere, perché è una storia di lotta e speranza, ma anche di coraggio e sacrificio – spiega l’autore, Matteo Fortuna – quando ho deciso di raccontarla attraverso il fumetto, ho voluto farlo non solo per preservare la memoria di una persona che ha dato tanto per la nostra libertà, ma anche per far riflettere su quanto oggi sia ancora vitale l’idea di Resistenza”.

“In un mondo che sembra essere sempre più incline a rigettare i valori democratici, il 25 aprile diventa un’occasione per riscoprire l’importanza di questi principi, per non cadere nell’oblio e per contrastare ogni forma di estremismo. I recenti sviluppi politici in Italia, in Europa e nel mondo ci dimostrano che la lotta per la libertà non è mai finita, ma continua ogni giorno, in ogni gesto e in ogni parola”, conclude.

L’evento sarà anche l’occasione per anticipare la prossima edizione di GEN, il Festival sul fumetto diretto da ARFestival e co-prodotto da Cdm Lab, in collaborazione con Giardini Luzzati Spazio Comune, in programma a fine giugno proprio ai Giardini Luzzati.

MATTEO FORTUNA

Musicista e scrittore, amante della poesia, diventa imprenditore nel ramo marittimo ma non abbandona la sua vocazione letteraria fondando CDM LAB (acronimo di Le Azioni Buone), una casa di produzione che si propone di promuovere la cultura e i valori positivi. Con essa ha dato vita all’Ottimista Cosmico un contenitore di buone notizie sotto forma di TG o di podcast e sostiene festival indipendenti quali BookPop, Gen e Montagne di Carta oltre alla scrittura e realizzazione di corti e documentari. Guarda il cielo è il primo soggetto per un graphic novel.

SIMONA BINNI

Laureata in Psicologia dell’età evolutiva, si diploma alla Scuola romana di fumetti. Lavora come storyboard artist nella pubblicità, per il cloud di Telecom Italia. Dal 2013 collabora con il Giffoni film festival e con Roma film Academy. Diverse le sue pubblicazioni per Tunué, tra cui Anima e il vulcano, Dammi la mano, Silverwood Lake, La memoria delle tartarughe marine e Storia di una famiglia. Dal 2019 è curatrice della collana di Tunué sul dialogo tra il maschile e il femminile, Ariel.