Green Food Week, ecco le classi vincitrici del concorso promosso dal Comune di Genova

Genova. Nell’ambito della Green Food Week (7-11 aprile), il Comune di Genova ha promosso un’iniziativa educativa volta a valorizzare il patrimonio enogastronomico locale e a sensibilizzare bambini e famiglie sull’importanza di un’alimentazione sostenibile e consapevole.

Realizzato dal Servizio di Ristorazione Scolastica comunale in collaborazione con l’associazione Foodinsider, il progetto ha coinvolto le classi quinte delle scuole primarie della città in un concorso dal titolo Con la tua ricetta green, il mondo diventa più verde! invitandole a ideare ricette valorizzando ingredienti stagionali, locali e a basso impatto ambientale.

“Accolgo con grande soddisfazione il successo del concorso che il nostro servizio di ristorazione scolastica ha realizzato in modo ammirevole – afferma Francesca Corso, assessore alle Politiche dell’istruzione del Comune di Genova –. Si tratta di un progetto innovativo che ha saputo unire il mondo della scuola alla promozione di un’alimentazione sostenibile e rispettosa delle tradizioni locali. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità educativa, non solo per i bambini, ma per l’intera comunità, stimolando la creatività e il senso di responsabilità verso scelte alimentari consapevoli e, al contempo, imparando a valorizzare i prodotti locali ed a rispettare il territorio. Ritengo fondamentale che iniziative come queste continuino a essere al centro delle attività scolastiche, poiché educano le nuove generazioni a un futuro più ecologico in cui la cultura del cibo sano e a basso impatto ambientale diventi parte integrante della formazione. Ringrazio inoltre tutti i docenti, le famiglie e l’associazione Foodinsider per il supporto e l’impegno profuso. Continueremo a investire in progetti che promuovano una crescita consapevole e sostenibile, certa che la collaborazione tra scuola, istituzioni e comunità rappresenti la chiave per un futuro migliore”.

Domani, giovedì 10 aprile, in occasione della Green Food Week, tutte le scuole del Comune di Genova proporranno un menu speciale, e alle ore 12, presso la scuola primaria Andersen dell’istituto comprensivo Staglieno (via Mogadiscio 67), le classi vincitrici saranno premiate con gadget e targhe, mentre ogni bambino riceverà un attestato di partecipazione.

Tra decine di proposte, la commissione ha assegnato i seguenti riconoscimenti:

• primo posto: 5A “Andersen” (I.C. Staglieno) con la ricetta “Gnocchi al pesto con ciuffi di finocchio”, per originalità e aderenza agli obiettivi del progetto;

• secondo posto: 5A “Ariosto” (I.C. Certosa) con “Riso e lenticchie”;

• terzo posto (ex aequo): 5M “Maria Mazzini” (I.C. Castelletto) con “Ricettario” e 5A “Richeri” (I.C. Albaro) con “Hamburger di mandorle”.