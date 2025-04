Giornata internazionale dell’autismo, oggi open day del nuovo appartamento didattico

Genova. Nella settimana del 2 aprile, giornata internazionale dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, vi saranno moltissime iniziative su tutto il territorio ligure.

L’Associazione di Promozione Sociale Gruppo Asperger Liguria, martedì 1 aprile 2025, apre le porte del nuovo appartamento didattico di Via Peschiera 40, a Genova, ricevuto in concessione da Croce Rossa Italiana.

L’appartamento è dedicato ad attività rivolte a ragazzi autistici ed alle loro famiglie: laboratori per lo sviluppo delle autonomie e della socializzazione, fondamentali per un progetto di vita indipendente e per lo sviluppo del co-housing, parent training (anche individuale) ed incontri con un legale (eventualmente personalizzati) su tematiche inerenti il Durante e il Dopo di noi.

Questa importante iniziativa è stata resa possibile a seguito della partecipazione al progetto regionale Vivere la Vita, che ha visto coinvolte moltissime realtà che si occupano, a vario titolo, di autismo in Liguria e che hanno attuato una collaborazione a questo fine.

Il Gruppo Asperger Liguria è un’Associazione di Promozione Sociale che si avvale di volontari e di professionisti, costituita da genitori, familiari e da persone nello spettro autistico. L’Associazione Gruppo Asperger è a carattere nazionale, ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove l’educazione, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili e sociali delle persone autistiche: affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità, dei loro desideri, secondo il principio delle pari opportunità e dei diritti dell’uomo.

Invitiamo tutti coloro che si ritengono interessati, a venirci a trovare, al fine di illustrare al meglio il progetto, o semplicemente al fine di conoscere la nostra realtà.

Informiamo inoltre che, domenica 6 aprile, l’Associazione Asperger Liguria APS parteciperà insieme ad Angsa Liguria, in Piazza Caricamento a Genova, all’evento di sensibilizzazione Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo:

mentre proprio mercoledì 2 aprile, vi sarà la proiezione gratuita del film “Simple Simon” di Andreas Öhman. Il pubblico genovese potrà scegliere se recarsi al cinema San Siro (via alla Chiesa Plebana 5) alle ore 21.00, oppure presso il CineClub Nickelodeon (via della Consolazione 5r) ale ore 21.15.

L’ingresso sarà libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Per ulteriori informazioni:

Asperger Liguria APS

E-mail: asperger.liguria@libero.it Mob.: +39 351 7470145