Con Euroflora in regalo la guida Lonely Planet di Genova

Genova. In occasione di Euroflora 2025, in scena dal 24 aprile al 4 maggio nel nuovo parco urbano di piazzale Kennedy, la città celebra il ritorno della manifestazione florovivaistica con un regalo pensato per chi vuole andare alla scoperta della città: la guida Lonely Planet Genova Pocket, disponibile in download gratuito dal 23 aprile per tutta la durata dell’evento a questo link.

A ottobre proprio Lonely Planet aveva inserito la Superba, per la prima volta, tra le 10 città mete “best travel” al mondo. La guida scaricabile dal 23 aprile contiene informazioni utili per scoprire il capoluogo ligure: vicoli e terrazze, palazzi storici e botteghe, giardini nascosti, sapori autentici e scorci sorprendenti. Uno strumento pratico, ricco di spunti e consigli per vivere Genova anche in poco tempo, durante i giorni della rassegna o come invito a tornare con uno sguardo nuovo.

La guida suggerisce itinerari storici, culturali, enogastronomici e verdi, e fornisce informazioni pratiche per vivere la città in modo autentico e accessibile.