‘Genova e il terrorismo. Le ombre che restano’, evento sabato 5 aprile al circolo Pd della Foce

Genova. ‘Genova e il terrorismo. Le ombre che restano’ è l’evento organizzato per sabato 5 aprile al circolo Pd Foce ((c/o AGOMS, Salita Vignola 2r). Partecipano Federico Fornaro, deputato Pd e già segretario della Commissione Bicamerale d’inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro, in dialogo con il presidente di Anpi Genova Massimo Bisca, Sergio Cofferati già segretario generale Cgil, la consigliera comunale Pd e giornalista Donatella Alfonso ed Edoardo Marangoni, segretario del circolo Pd Foce. Apre i lavori il deputato Alberto Pandolfo.

Quarantacinque anni fa, il 28 marzo del 1980, Genova si svegliava con l’eco di una sparatoria: in via Fracchia, nel quartiere di Oregina, quattro brigatisti vennero uccisi tra cui Riccardo Dura, il capo della colonna genovese delle Br che un anno prima, a poche centinaia di metri, aveva ucciso l’operaio e sindacalista Guido Rossa.

“Di quegli anni − si legge nella nota di presentazione − restano ancora da chiarire molte ombre e fatti controversi, con le possibili rivelazioni giunte nelle scorse settimane anche dal nuovo processo per i fatti di Cascina Spiotta; e Genova ne è sempre al centro. Soprattutto oggi, mentre il lavoro degli storici e alcuni memoriali indicano sempre più forti i segnali sul possibile coinvolgimento dei servizi segreti, italiani e stranieri”.

L’ingresso è libero. A seguire un piccolo rinfresco in loco.