Genova. Il Ferraris da tabù a fortino: 16 i punti di Vieira nelle ultime sei partite, cinque vittorie e un pareggio. Ultima sconfitta casalinga a dicembre col Napoli. Sei i punti presi contro l’Udinese. Il mister, nella conferenza stampa post gara tiene duro e parla ancora di salvezza non raggiunta matematicamente, ma di un passo avanti.

“Sono molto contento, abbiamo giocato contro una squadra forte e vincere queste partite non è mai semplice. Siamo rimasti concentrati, abbiamo rispettato la struttura di squadra e fatto un gol meritato, un segnale importante per noi”.

Passi avanti, anche se Vieira continua a cercare di perfezionare i dettagli: “Mancava un po’ di aiuto vicino a Pinamonti, io credo che possiamo ancora migliorare questo supporto. Thorsby e Malinovskyi erano un po’ troppo lontani, ma alla fine è stata una bella vittoria. Abbiamo giocato bene e noi sappiamo che con la qualità dei giocatori che abbiamo si può ancora crescere”.

Il decimo posto è alla portata: “Dobbiamo continuare a essere ambiziosi, fare il massimo, abbiamo voglia di crescere come squadra, di vincere più partite, non molliamo. Questo è un gruppo che ha uno spirito molto positivo e cercheremo di migliorare nelle ultime partite”.

Contro una squadra come l’Udinese, con un gigante come Lucca in mezzo, era importante non concedere i cross. “Nel secondo tempo loro hanno fatto qualcosina in più che ci ha reso più difficile la vita, ma alla fine abbiamo sofferto gli ultimi 5 – 10 minuti e siamo rimasti calmi. Matturro ha portato fisicità, abbiamo giocato con personalità e intensità, questa vittoria è meritata”.

Il fotoracconto di Genoa-Udinese

Ancora una volta Ekuban ha messo lo zampino nel gol, dando il consueto apporto di intensità: “Mi spiace per lui che ha avuto tanti infortuni e per quello non ha giocato tantissimo, ma quando entra così porta sempre qualità e intensità. Un giocatore fondamentale per noi, che non molla mai. Anche Zanoli ha coronato col gol una gran prestazione: “Era abituato a giocare da terzino, ma può far bene anche più alto. Deve continuare a crescere e ha qualità di fare assist e gol come oggi”.