Genoa-Udinese, ventimila bandierine allo stadio per sostenere l’hospice “Il guscio dei bimbi”

Genova. Saranno ventimila le bandierine disponibili venerdì sera allo stadio Ferraris in occasione della partita Genoa-Udinese. L’obiettivo è attivare una raccolta fondi per aumentare le risorse per attività e progetti dell’hospice Il Guscio dei Bimbi dell’Istituto Gaslini di Genova.

Nei pressi dei varchi d’ingresso, a offerta libera a partire da 5 euro, le bandierine aspettano di essere prese in braccio per comporre un’unica, grande coreografia nel segno dei valori della solidarietà.

Il primo passo va nella direzione della costruzione di un Day-Care, il centro di accoglienza “Il Mantello”, per potenziare l’attuale ospitalità e raddoppiare i posti letto. Ma sono molteplici gli interventi necessari in termini di formazione, rete, supporto, supervisione e assistenza domiciliare.

Calciatori e calciatrici delle prime squadre del Genoa promuoveranno in questi giorni la raccolta fondi, con una serie di video coinvolgenti per incentivare la massima adesione all’iniziativa e inoltre le maglie da gioco, in uso per la sfida con l’Udinese al Ferraris, verranno messe all’asta sulla piattaforma e-Bay.