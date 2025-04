Genova. Bella vittoria per 1-0 del Genoa sull’Udinese. È iniziata nel migliore dei modi l’operazione di conquista del decimo posto. Squadra che ha giocato una bella partita sin dal primo minuto, subendo l’Udinese solo in due o tre occasioni. Di Zanoli la rete decisiva al 77′. Finale concitato per una rete di Rui Modesto in pieno recupero annullata per fuorigioco di Lucca, che di testa aveva confezionato l’assist.

Una partita giocata con grande intensità dai rossoblù, che sono andati a bloccare le fonti di gioco dell’Udinese molto alti con Thorsby e Zanoli sfruttando poi la qualità di Malinovskyi nel distribuire i palloni.

Primo tempo

In campo Thorsby e Malinovskyi dal primo minuto in un centrocampo completato dalla quantità di Masini e Frendrup e dalla qualità di Zanoli, che ha costretto Kamara agli straordinari nei primi 45 minuti. La fisicità dell’Udinese, sempre temuta, in questa prima parte di gara non si è fatta sentire. A metà partita è al 59% il possesso palla del Genoa, tre i tiri in porta (contro i zero dell’Udinese).

Prima del fischio d’inizio coreografia con le ventimila bandierine distribuite a offerta libera per sostenere l’hospice il “Guscio dei Bimbi” del Gaslini.

Partenza sprint del Genoa, che sfiora il gol in due occasioni nei primi 10 minuti, con Okoye che respinge, volando alla propria destra, al 5′ lo splendido stacco di testa di Thorsby su cross di Sabelli e poi il tiro di Pinamonti al 10′ in diagonale servito da un Malinovskyi che in questi primi 45 minuti ha fatto valere tutta la sua classe e la personalità. Al 34′ altra occasione per il Grifone: cross delizioso di Thorsby dalla sinistra per lo stacco di Pinamonti che però schiaccia troppo il pallone: la sfera rimbalza sull’erba e scavalca di poco la traversa. Unico neo di un primo tempo dove è mancato solo il gol, l’ammonizione di Frendrup, che era diffidato.

Secondo tempo

Si riparte senza cambi e l’Udinese al 47′ confeziona una palla gol sbagliata clamorosamente da Lucca: Atta era riuscito a servirlo con un assist rasoterra dal fondo, nessun avversario a contrastare il gigante numero 17 e destro che incredibilmente termina fuori a porta spalancata.

Il Genoa si risveglia e capisce che deve continuare a far la partita, perché se l’Udinese alza il baricentro possono essere dolori. Al 52′ altra occasione per i rossoblù con Zanoli troppo altruista nel servire Pinamonti dopo un errore di impostazione degli avversari: invece che il tiro appoggia per il compagno. Il risultato è una palla troppo centrale che Okoye respinge. Problemi muscolari per Masini al 55′ entra Onana, gran partita anche per lui, mentre l’Udinese si fa sentire con qualche fallo di troppo: due i cartellini gialli in una manciata di minuti.

Al 64′ Vieira gioca la carta Ekuban al posto di Malinovskyi ed è proprio lui a far partire l’azione del gol del vantaggio: cross basso dalla sinistra, deviazione di Okoye e Zanoli al 77′ arriva in corsa e insacca di potenza. Il Genoa, pochi minuti prima era stato salvato da Leali che ha tolto da sotto la traversa un colpo di testa di Rui Modesto (74′), entrato insieme a Payero e Lovric.

All’82′ il Genoa potrebbe raddoppiare: ci prova prima Ekuban con un tiro non potente, ma rasoterra e angolato. Okoye in tuffo dice di no e sulla respinta arriva Thorsby che però non riesce a indirizzare verso la porta. C’è una deviazione ed è calcio d’angolo. Sugli sviluppi gran colpo di testa di Vasquez alto di pochissimo.

Entrano Matturro, Kassa e Messias all’83’. Il Genoa sembra tenere, ma in pieno recupero Lucca fa valere l’altezza e di testa serve un assist per Rui Modesto che insacca coi piedi. Il check var segnala un fuorigioco di Lucca, il Genoa può così festeggiare una vittoria che lo porta a 38 punti. La salvezza ormai è in cassaforte, spazio a migliorare ulteriormente la classifica.

Vieira si conferma maestro nelle partite casalinghe. Non perde in casa da Genoa Napoli del 21 dicembre. In totale per lui sette vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte: un bottino di 28 punti.

Genoa: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez (83′ Matturro), Martin, Frendrup, Masini (55′ Onana), Zanoli (83′ Messias), Malinovskyi (64′ Ekuban), Thorsby (83′ Kassa), Pinamonti.

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Vitinha, Norton-Cuffy, Ekhator, Miretti, Otoa, Badelj, Venturino.

Udinese: Okoye, Ehizibue (80′ Kristensen), Bijol, Solet, Kamara, Atta (65′ Lovric), Zarraga (65′ Rui Modesto), Karlstrom, Ekkelenkamp (61′ Payero), Lucca, Bravo (80′ Pafundi).

Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Piana, Padelli, Palma, Kabasele, Giannetti, Pizarro.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Ammoniti: Frendrup, Thorsby (G); Lucca, Ekkelenkamp (U)

Spettatori: 3.150 biglietti venduti, di cui 280 ospiti. 28093 abbonati

Il fotoracconto di Genoa-Udinese

94′ Proteste dell’Udinese per un’atterramento di Pafundi nei pressi dell’area di rigore, l’arbitro lascia correre

94′ Rete annullata per fuorigioco di Lucca!

93′ Pareggio dell’Udinese: Lucca sovrasta di testa la difesa e appoggia per Rui Modesto che infila Leali nell’angolino, ma c’è un controllo var

90′ Quattro minuti di recupero

83′ Cambi nel Genoa: fuori Vasquez per Matturro, Thorsby per Kassa e Zanoli per Messias

82′ Occasione Genoa! Ci prova prima Ekuban con un tiro non potente, ma rasoterra e angolato. Okoye in tuffo dice di no e sulla respinta arriva Thorsby che però non riesce a indirizzare verso la porta. C’è una deviazione ed è calcio d’angolo. Sugli sviluppi gran colpo di testa di Vasquez alto di pochissimo

80′ Doppio cambio nell’Udinese: fuori Ehizibue per Kristensen e Bravo per Pafundi

77′ Gol del Genoa! Zanoli stavolta non ha esitazioni e su una palla messa in mezzo da Ekuban, defilato sulla sinistra, deviata da Okoye, scarica in rete di prima intenzione sulla corsa

76′ Ci prova anche il Genoa di testa, ma Ekuban si coordina male e spedisce la palla sopra la traversa

74′ Occasione Udinese! Cross di Ehizibue, colpo di testa di Rui Modesto e Leali si fa trovare prontissimo con un colpo di reni a togliera la palla da sotto la traversa

65′ Doppio cambio nell’Udinese: fuori Zarraga per Rui Modesto e Atta per Lovric

64′ Cambio nel Genoa: entra Ekuban per Malinovskyi

61′ Nell’Udinese fuori Ekkelenkamp per Payero

59′ Ammonito anche Ekkelenkamp per un pestone a Zanoli

56′ Ammonito Lucca, in ritardo su Vasquez

55′ Entra Onana per Masini

54′ Meraviglioso intervento di Vasquez in scivolata da ultimo uomo su Lucca in corsa. Nell’azione però si fa male Masini, costretto a uscire

52′ Occasione Genoa! Errore sulla fascia dell’Udinese, ne approfitta Zanoli che avrebbe anche spazio per il tiro, ma preferisce appoggiare al centro per Pinamonti. Conclusione non angolata e Okoye respinge

48′ Ammonizione per Thorsby, che tra l’altro era rimasto a terra dopo un duro scontro con Solet

47′ Clamorosa occasione per l’Udinese: Atta va sul fondo e serve un assist rasoterra per Lucca, che si trova la porta praticamente spalancata senza avversario in opposizione. Il tiro è incredibilmente fuori, con l’attaccante che si mette le mani sulla faccia e si butta a terra dalla disperazione

46′ Si riparte senza cambi, palla all’Udinese. Genoa che ora attacca verso la Nord

45′ Un minuto di recupero

36′ Calcio d’angolo per l’Udinese, con un cross dalla destra che viene intercettato al centro dell’area e termina sul fondo. Sabelli protesta perché sostiene di non aver toccato per ultimo il pallone. Sugli sviluppi ripartenza del Genoa che però non sfrutta appieno gli spazi e guadagna una rimessa laterale a centrocampo

34′ Altra occasione Genoa! Cross dalla sinistra di Thorsby, Pinamonti stacca a due passi dall’area piccola e schiaccia troppo il pallone, che rimbalza sul terreno di gioco e termina sopra la traversa

29′ L’Udinese si fa vedere con un’azione in velocità innescata da Ekkelenkamp che triangola con Lucca. Palla a Bravo che inciampa al momento del tiro e cade a terra

26′ Ammonizione per Frendrup per un fallo su Ehizibue che si stava involando sulla fascia. Il danese era diffidato. Salterà la trasferta di Verona

24′ Genoa che spinge sulla fascia destra con Zanoli che prima appoggia per Malinovskyi, poi si ritrova il pallone tra i piedi dopo il tiro dell’ucraino deviato da un avversario: tentativo verso la porta troppo debole per impensierire Okoye

19′ Problemi per Masini, che si fa fasciare la coscia perché ha subito una piccola abrasione

15′ Prima sortita dell’Udinese con Kamara che va sul fondo a sinistra e crossa in mezzo. Leali fa suo il pallone senza problemi

10′ Altra occasione per il Grifone! Kamara inciampa sul terreno e tocca male il pallone, ne approfitta Malinovskyi che arriva al limite dell’area e vede Pinamonti dall’altro lato, passaggio rasoterra e tiro destinato sul secondo palo. Okoye anche qui è pronto a respingere coi pugni

5′ Occasione Genoa! Colpo di testa di Thorsby che svetta al centro dell’area imbeccato da Sabelli, Okoye vola alla sua destra e devia

1′ Partiti con palla al Genoa, che attacca verso la Sud in questo primo tempo

Tutto pronto al Ferraris per Genoa-Udinese. Bel colpo d’occhio al Ferraris con le ventimila bandierine distribuite a offerta libera per sostenere l’hospice il “Guscio dei Bimbi” del Gaslini a formare una coreografia d’impatto.



Pre-partita dedicato all’omaggio al Boca Juniors con brani ad hoc e la trasmissione di Ma se ghe penso nella versione originale per celebrare i 100 anni della canzone simbolo dell’emigrato genovese. Sfilata dell’under 18 con il trofeo di Viareggio conquistato lunedì per la terza volta nella storia del club.

Vieira recupera appieno Thorsby e lo lancia dal primo minuto, anche Malinovskyi torna tra i titolari dopo aver recuperato.