Genoa, Thorsby: “Difficile dire se fumogeni hanno inciso, il ritmo è cambiato per tutte e due le squadre”

Genova. Al termine della partita contro la Lazio in sala stampa si è presentato Morten Thorsby. Il norvegese è stato il migliore in campo come esterno sinistro nei tre di centrocampo, dai suoi piedi sono passati i palloni più importanti della fase offensiva rossoblù. A un certo punto è anche finito a fare la punta centrale finché non è entrato Ekhator.

Secondo il numero 2 del Genoa non è facile capire se l’interruzione del primo tempo ha inciso sulla prestazione: “Non eravamo abbastanza attenti in quella situazione, siamo partiti molto bene. Poi il ritmo è cambiato dopo quello che è successo e non dovrebbe succedere, ma è difficile da dire. Anche perché era uguale per tutte e due le squadre e noi dobbiamo imparare”. Thorsby tocca un punto importante affrontato anche da Vieira: in campo c’erano Otoa (20 anni, all’esordio in A) e Norton Cuffy (21 anni, anche lui con poco minutaggio) oltre a De Winter (22 anni) e l’assenza di concentrazione nell’azione immediatamente successiva alla ripresa è esempio lampante di un errore di inesperienza.

Proprio su Otoa si sofferma: “Eravamo dispiaciuti per lui. Aveva iniziato la partita veramente bene, è un ragazzo alla prima partita in serie A e possiamo capire come si sente adesso, ma ci prendiamo cura di lui, è un bravo ragazzo, ha giocato molto bene nei primi minuti. Noi siamo un bel gruppo e lui tornerà più forte. Teniamo tutti dentro”.

Tra gli aspetti positivi della partita c’è comunque una tenuta della squadra per tutta la partita: “Dobbiamo prendere tutto quello che possiamo, vogliamo competere con queste squadre anche se dopo quello che è successo è stato più difficile, dobbiamo continuare a lavorare. Se fosse rimasta 1-0 avremmo potuto anche pareggiarla, con il raddoppio è diventata più difficile. Volevamo fare qualcosa di più, però è andata così”.

Con i risultati delle altre adesso il Genoa rischia di perdere posizioni in classifica, ma Thorsby resta ottimista: “Noi vogliamo guardare in su. Abbiamo due squadre sopra di noi che possiamo superare, oggi era una partita difficile ed è andata come è andata, ma abbiamo ancora tante partite da giocare. Dobbiamo crescere, siamo fiduciosi. Oggi era difficile e dobbiamo continuare a lavorare. Stiamo bene”.