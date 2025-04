Genoa, Ricciardella: “Contro la Lazio il settore ospiti aperto alle famiglie e ai giovani tifosi”

Genova. “Per la partita contro la Lazio (che si giocherà lunedì 21 aprile alle ore 18) abbiamo lo stadio già quasi sold out e a breve usciremo anche con la possibilità di riempire anche il settore ospiti, visto che i tifosi avversari non avranno la possibilità di presenziare”. Queste sono state le parole del direttore generale del Genoa, Flavio Ricciardella, a margine dell’evento di presentazione al ritiro di Moena 2025.

“Quindi apriremo anche alle famiglie, ai ragazzi, per avere lo stadio pieno e colorato anche per la prossima partita. E’ importante riempirlo. Ci sarebbe ancora più soddisfazione se ne riempissimo uno più grande? Vero ma intanto riempiamo questo che ci rende orgogliosi”, aggiunge.

“Abbiamo fatto un percorso straordinario da quando è arrivato il mister ma ora pensiamo partita per partita, la salvezza non è ancora matematica. Poi penseremo al resto”, conclude.

In occasione della partita contro “Gli Aquilotti”, quindi, il Ferraris si colorerà interamente di rossoblù, anche nel settore solitamente dedicato ai tifosi ospiti. Un fatto che permetterà alla squadra di mister Vieira di avere ancor più supporto da parte del proprio tifo e che si era già visto negli ultimi anni: accadde, infatti, anche in occasione della partita contro l’Ascoli del 6 maggio del 2023, quando il Genoa ottenne la matematica promozione in Serie A.