Preziosi sentito in procura: “Sono ancora genoano ma nel calcio genovese non investo più”

Genova. L’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi è stato sentito questa mattina a Genova dal pm Alberto Landolfi nell’ambito dell’inchiesta per presunta truffa che riguarda alcuni rivolgimenti societari del club rossoblù.

Dall’imprenditore nessun commento nel merito della vicenda: “Sono stato chiamato, ho dato la mia testimonianza, basta. Aspetti poco chiari? Dovete chiederlo agli inquirenti”. Alla domanda se si senta ancora genoano risponde “assolutamente sì“, ma esclude del tutto di investire nuovamente nel calcio genovese: “Assolutamente no, ho già dato, basta”. Nessuna dichiarazione né sull’attuale proprietà del Grifone, legata al rumeno Dan Șucu, né sulla situazione della Sampdoria il cui attuale presidente Matteo Manfredi, insieme ad Andrea Radrizzani, aveva provato ad acquistare proprio il Genoa da Preziosi.

Poi, intercettato fuori da palazzo, ha commentato l’attuale situazione del club: “Sono molto contento perché si è salvato in anticipo, la squadra gioca bene, l’allenatore è forte. Lo seguo sempre con attenzione”. Va a vedere le partite? “No, ormai sono un ex. Il Genoa non ha bisogno di una mano, mi sembra ben gestito“.

L’ex presidente del Genoa è arrivato in tribunale accompagnato dal suo avvocato di fiducia Maurizio Mascia intorno alle 10 e l’audizione è durata un’ora e mezza. L’indagine è nata in seguito a un esposto del gruppo assicurativo americano A-Cap che vanta un credito di 2 miliardi di dollari nei confronti di 777 Group, il fondo Usa che nel settembre 2021 aveva rilevato la squadra da Preziosi.

A-Cap, come spiegato nell’esposto presentato anche in sede civile (l’udienza è fissata il 20 maggio), sostiene in dettaglio di non aver potuto esercitare il diritto di opzione, a suo dire legittimo visti i precedenti crediti nei confronti di 777, e di essere stata quindi penalizzata nei movimenti societari successivi che, come noto, hanno consentito a Șucu di diventare il nuovo patron del Genoa grazie a un aumento di capitale di 40 milioni.

Nelle scorse settimane il pm Landolfi aveva interrogato come persone informate sui fatti l’ex presidente genoano Alberto Zangrillo (tuttora nel Cda, ma defilato) e Andrea D’Angelo, avvocato e attualmente piccolo azionista del club, che votò contro l’aumento di capitale.