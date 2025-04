Genoa-Lazio, protesta dei gruppi della Nord: ingresso al 15° del primo tempo

Genova. I gruppi della Gradinata Nord entreranno allo stadio al 15° del primo tempo questa sera durante Genoa-Lazio.

Una protesta dopo i rinvii in corsa e il posticipo di partite in orari complessi (la partita di stasera in giorno feriale alle 18:30, Como-Genoa si giocherà domenica alle 12.30) per i tifosi a causa della morte di papa Francesco.

Ecco il testo del volantino: “Apprendiamo con grande stupore l’ennesima scelta folle presa dai vertici della Lega Serie A ai danni di noi tifosi. Questa non è mancanza di rispetto, ma mancanza di considerazione! Sorvolando sul motivo per cui tutte le partite sono state posticipate, ci chiediamo se a qualcuno interessi ancora di noi tifosi: delle famiglie che vogliono ancora popolare lo stadio, dei lavoratori, degli studenti e di tutti coloro che fanno sacrifici per seguire la loro passione. Bloccare migliaia di tifosi in viaggio per poi posticipare i match a due giorni di distanza, ad orario scomodo per i tifosi appena penalizzati è il risultato di poca intelligenza e grande menefreghismo”.

La Nord invita il resto dello stadio a restare fuori per questa prima parte di partita.