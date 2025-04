Genoa-Lazio LIVE (0-2). Anche la Lazio in dieci: espulso Belahyane

Genova.

73′ Brutto fallo di Belahyane su Thorsby che resta a terra. L’arbitro prima lo ammonisce, poi va a vedere al var e lo espelle. Anche la Lazio è in dieci

69′ Nella Lazio escono Dia per Vecino e Rovella per Belahyane

68′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Martin per Messias e Pinamonti per Ahanor

65′ Raddoppio della Lazio: verticalizzazione di Rovella per Dia, che in allungo supera Vasquez e col sinistro insacca in diagonale

61′ Cambio nel Genoa: fuori Vitinha per Venturino

60′ Vasquez! Colpo di testa su cross morbido di Vitinha, Mandas si tuffa e blocca a terra

59′ Genoa caparbio, Vitinha guadagna un corner: cross respinto da Guendouzi

58′ Illusione del gol per la Lazio con Pellegrini che supera Vitinha e va sul fondo, palla in mezzo e intervento in scivolata di Rovella che si spegne sull’esterno della rete

55′ Corner per la Lazio, palla che rimbalza su Martin in duello con Castellanos. Sul cross Zaccagni rimette in mezzo, ma Vasquez spazza via

52′ Il Genoa non rinuncia a giocare, fa tutto bene sino all’assist di Pinamonti per Thorsby al centro dell’area, poi il norvegese cicca il tiro da buona posizione

51′ A terra Pinamonti e Pellegrini dopo uno scontro di gioco, l’arbitro ammonisce il giocatore della Lazio, che protesta perché pensava di aver subito il fatto

46′ Ripartiti con palla alla Lazio e Genoa che attacca ora verso la Sud

Succede di tutto al Ferraris nel primo tempo di Genoa-Lazio. Ospiti in vantaggio 0-1 grazie alla rete di Castellanos, girata al volo su cross di Pellegrini al 33′. Genoa in dieci dal 21′ per l’espulsione di Otoa, autore di un fallo da ultimo uomo su Zaccagni al limite dell’area su chiara occasione da rete. L’arbitro Ayroldi aveva inizialmente solo ammonito il giocatore, poi è stato richiamato dal var.

Partita sospesa per cinque minuti al 15′, quando sono entrati i gruppi della Nord, per lancio di petardi e fumogeni in campo, uno di questi avrebbe colpito Mandas. Inevitabile pensare che l’interruzione del ritmo partita abbia fatto male alla squadra di Vieira, che aveva iniziato bene, con un’occasione da rete per Pinamonti al 13′ con Mandas che si è disteso per togliere il pallone dall’angolino basso.

Primo tempo terminato dopo otto minuti di recupero.

45+4 Ammonizione per Rovella

45+3′ Corner per il Genoa: cross di Vitinha deviato di testa da un giocatore della Lazio

45′ Otto minuti di recupero a causa della sospensione per il lancio di fumogeni

45′ Esce Lazzari, dentro Pedro

42′ Bella transizione di Thorsby che serve Vitinha, il portoghese avanza e dà il pallone a Pinamonti sulla corsa, intervento di Lazzari, che resta a terra. Anche Dia ha problemi. Pronto un cambio

42′ Tiro dal limite di Guendouzi, Castellanos è sulla traiettoria e devia fuori in modo involontario

40′ Ancoa Lazio al tiro: Dia si libera di Frendrup e prova col mancino. Tiro rasoterra e non troppo angolato, Leali para

33′ Lazio in vantaggio: Castellanos al volo di destro insacca con un gran tiro sul cross di Pellegrini

30′ Gran tiro di Marusic dalla distanza, Leali vola e coi pugni mette in corner. Sugli sviluppi la Lazio ricomincia dalla propria metà campo e poi arriva al tiro con Castellanos, palla debole e rasoterra. Blocca Leali

25′ Lazio che ora spinge e ci prova con Guendouzi, diagonale facile preda di Leali

23′ Punizione dello stesso Zaccagni sulla barriera

21′ Riprende la partita e Lazio che attacca, Otoa atterra Zaccagni lanciato a rete e viene espulso dopo l’intervento del var. Vieira per ora non sostituisce nessuno e arretra Norton-Cuffy

15′ Partita sospesa all’ingresso dei gruppi della Nord e della Sud, lancio di fumogeni con il portiere Mandas che lamenta di essere colpito da un fumogeno. Esposto uno striscione “In cielo e in terra abbiamo tutti la stessa dignità”

13′ Grande occasione del Genoa! Palla conquistata a centrocampo e Frendrup serve Pinamonti con la difesa della Lazio sguarnita, l’attaccante prende la mira per trovare l’angolino basso alla destra di Mandas, ma la palla non è abbastanza potente e il portiere si distende e para

11′ Bella azione del Genoa, con una verticalizzazione di Thorsby per Pinamonti che arriva al tiro col destro, Mandas devia verso l’esterno

5′ La Lazio tiene ancora il pallone e guadagna altri due corner consecutivi. Nel secondo Pinamonti libera l’area, poi Rovella lancia lungo e la palla si spegne sul fondo

3′ Stavolta il corner è per la Lazio, retropassaggio errato dove Leali non può arrivare.

1′ Throsby se ne va sulla fascia sinistra, interviene Lazzari e la palla termina in corner. Batte Martin, la Lazio libera l’area, poi il Genoa riconquista il pallone, con un colpo di testa di Otoa a liberare Vitinha sulla destra, cross bloccato in presa alta da Mandas

1′ Partiti con palla al Genoa, che attacca verso la Nord nel primo minuto.

Fischi del pubblico all’ingresso dei giocatori sul terreno di gioco, che si trasformano in un boato di buuu all’esecuzione dell’inno della Serie A. Applauso invece nel momento in cui lo speaker dello stadio ha ricordato un messaggio di papa Francesco sullo sport, prima del minuto di silenzio, rispettato da tutto lo stadio.

Qualche sorpresa negli undici del Genoa per la partita contro la Lazio in programma alle 18:30 al Ferraris. Otoa e Norton-Cuffy titolari, chance anche per Vitinha, che parte dal primo minuto.

A pochi minuti dalla gara buona parte degli spettatori sono fuori dallo stadio per la protesta indetta dai gruppi della Nord per la mancata considerazione dei tifosi nel sospendere le partite a poche ore dall’inizio e per i rinvii in orari difficili per i tifosi.

Ecco le squadre in campo:

Genoa: Leali, Otoa, De Winter, Vasquez, Martin (68′ Messias), Masini, Frendrup, Norton-Cuffy, Thorsby, Vitinha (61′ Venturino), Pinamonti (68′ Ahanor).

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Messias, Bani, Sabelli, Ekhator, Badelj, Kassa, Zanoli, Barbini, Ahanor, Nuredini.

Lazio: Mandas, Lazzari (45′ Pedro), Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella (69′ Belahyane), Marusic, Dia (69′ Vecino), Zaccagni, Castellanos.

Allenatore: Baroni.

A disposizione: Furlanetto, Provedel, Gigot, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Hysaj, Provstgaard, Basic, Ibrahimovic.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta; Assistenti: Di Gioia, Moro; Quarto ufficiale: Cosso; Var Paterna; Avar: Fabbri.

Ammoniti: Rovella, Pellegrini (L)

Espulso: Otoa al 21′

Spettatori: 28.093 abbonati e