Genoa – Lazio, arbitra Ayroldi. Di fronte a Leali e compagni il terzo attacco del campionato

Genova. Il Genoa riprende oggi gli allenamenti dopo la trasferta di Verona per preparare il match di lunedì 21 aprile, Pasquetta, alle 18 contro la Lazio. Comunicati gli arbitri: Giovanni Ayroldi, appartenente alla sezione Aia di Molfetta sarà coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Vittorio Di Gioia e Davide Moro, in rappresentanza dell’Aia di Nola e dell’Aia di Schio. L’incarico di quarto ufficiale è stato conferito all’arbitro Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Come video ufficiali sono stati designati l’arbitro Vmo Daniele Paterna, della sezione di Teramo, insieme all’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

La prevendita va a gonfie vele, i biglietti delle due gradinate sono esauriti (al netto della rimessa in vendita da parte degli abbonati possibile fino a sabato). Rimangono disponibili circa 600 tagliandi di Gradinata laterale, altrettanti di Distinti e qualche decina per la tribuna.

Dopo il pareggio a reti bianche in Veneto, Vieira ha raggiunto quota 29 punti in 20 partite.

A Genova arriveranno i biancoazzurri, che in questo campionato hanno segnato 53 reti, subendone 43. Sono il terzo attacco del campionato dopo Inter (72) e Atalanta (65), mentre la difesa è al decimo posto, superata anche dal Genoa (38 reti subite) che è invece uno dei peggiori attacchi della Serie A (solo 29, quint’ultimo posto).

Sarà dunque interessante capire quale caratteristica prevarrà. Di certo è che la difesa del Genoa è particolarmente in forma nonostante l’assenza di Bani. Un Vasquez monumentale, affiancato da un De Winter in crescita, stanno garantendo prestazioni solide.

Altro clean sheet per Nicola Leali, che è a quota 10 in campionato (più uno in Coppa Italia) e a sole due lunghezze dai primi della classe Svilar, Di Gregorio e Sommer (12).

Per il trentaduenne nato a Castiglione delle Stiviere una stagione da incorniciare con il posto da titolare conquistato sfruttando l’occasione che gli è capitata con l’operazione a Gollini. Dal 19 ottobre a oggi sono 23 i gol subiti in campionato su 25 gare disputate e, come i grandi portieri, si sta sempre facendo trovare pronto nelle poche occasioni concesse in gara dalla difesa rossoblù.

Terzo posto nella classifica serie A per percentuale di parate secondo l’app calcistica FotMob: 76% dietro a Milinkovic-Savic (77,2%) e Svilar (76,1%).