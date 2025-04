Genova. Tra i giocatori in ascesa sia a livello di prestazione sia di carattere in quest’ultima parte di stagione del Genoa c’è Koni De Winter. Il difensore belga, 22 anni, ha disputato un ottimo match con un cliente difficile come Lucca. De Winter, che è 191 cm, pagava 10 cm in meno rispetto all’attaccante dell’Udinese. De Winter, ufficialmente del Genoa dal termine della scorsa stagione, ha saputo ritagliarsi spazio anche a causa degli infortuni che hanno colpito la difesa rossoblù, Bani in primis.

Nelle ultime partite anche l’aspetto forse più debole del suo repertorio, ossia la gestione della palla, è parecchio migliorata, così come la sua sicurezza. Spesso l’assenza di concentrazione su tutta la partita lo aveva portato a compiere qualche errore di troppo. Ora questo aspetto sembra superato.

Al termine della partita contro l’Udinese ha dichiarato in sala stampa: “Marcare Lucca? Lui è un attaccante molto fisico, abbiamo fatto una grande partita in difesa”. L’Udinese è stato più timoroso del solito e anche De Winter lo ha notato: “Pensavamo che loro fossero più aggressivi, nel primo tempo ci hanno lasciato giocare e nella ripresa invece hanno aumentato l’aggressività ed era più difficile giocare”.

Nelle ultime partite De Winter sembra aver trovato una certa continuità anche per una maggior forma fisica e un ruolo più definito in campo: “Per me è stata una stagione difficile, mi sono fatto male all’inizio. Ho cambiato tanto posizione, giocando sia terzino che centrale. Era difficile avere un ritmo, ora mi sento bene e spero di continuare così. Il mister mi chiede anche di tirare fuori cattiveria fisica e oggi ci sono riuscito”.

Non è un mistero che a mettere gli occhi sul giovane difensore siano già parecchie squadre, italiane ed estere, anche dalla Premier League. Chissà se il Genoa vorrà puntare ancora su di lui o passare all’incasso.