Genoa, Gennaro Ruotolo vince ancora: la bandiera rossoblù sempre più un punto di riferimento anche nelle giovanili

Genova. Gennaro Ruotolo vince ancora. Il tecnico campano alza al cielo il prestigioso trofeo del “Torneo di Viareggio” con la sua Under 18: una vittoria particolarmente importante siccome mancava dal 2007.

Era il 1988 quando ha avuto il primo contatto con il Genoa. Un giovane ventunenne agli inizi di carriera con l’obiettivo di farsi strada nel calcio italiano. Ma la storia tra il club rossoblù e il centrocampista campano non fu affatto passeggera: Ruotolo è diventato un simbolo genoano detenendo il record di presenze con ben 444 apparizioni in 14 stagioni. Una lunga esperienza con una vittoria di un campionato di Serie B e lo storico percorso europeo nella stagione 1991 che lo annovera tra “Gli eroi di Anfield”. Finita la carriera sul campo inizia quella in panchina e, dopo l’iniziale percorso, ritorna nuovamente a Genova nel 2019. Da quel momento, in una nuova veste, la bandiera torna protagonista con i colori rossoblù. Nella stagione 2020-2021 il primo scudetto, lo scorso anno il secondo e ora il nuovo successo battendo 1-0 in finale la Fiorentina con gol di Marconi.

Ieri a Viareggio un pomeriggio da ricordare in presenza del direttore sportivo Ottolini e di mister Patrick Vieira, che poi è sceso in campo a complimentarsi e scattarsi una foto insieme alla squadra. Una gioia per tutta la società rossoblù, che punta particolarmente sul lavoro del proprio Settore Giovanile, ma anche per l’intero popolo genoano che ha festeggiato con entusiasmo il trionfo dei “grifoncini” e un altro titolo del proprio ex beniamino.