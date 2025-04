Genoa, dal 15 al 27 luglio il ritiro estivo in Val di Fassa: sarà il terzo anno consecutivo

Genova. E’ stato presentato questo pomeriggio a Villa Rostan la Pre-Season 2025/2026 del Genoa. I rossoblù, per il terzo anno consecutivo, torneranno in Val di Fassa, eccellenza paesaggistiche delle Dolomiti. Squadra e staff saranno impegnati dal 15 al 27 luglio, e usufruiranno di strutture sportive e ricettive di primordine.

“Sono qui per portare i saluti della Val di Fassa che, lo ricordo, dal 2009 siamo stati riconosciuti come patrimonio dell’umanità dal sito Unesco. La Val di Fassa negli ultimi 100 anni è migliorata dal punto di vista dell’ospitalità ed è per questo che siamo contenti di ospitare il Genoa per la terza volta consecutiva”. Le parole di Fausto Lorenz, presidente dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa.

“Non vediamo l’ora di ricevere i tifosi del Genoa che lo scorso anno sono stati tantissimi tra, li aspettiamo. Siamo molto legati alla città e ai tifosi, ogni anno vengono 20 mila turisti liguri. Vedere i colori rossoblù allenarsi tra le cime delle Dolomiti è per i nostri ospiti e tifosi un’esperienza emozionante, che arricchisce il valore sportivo e turistico del nostro territorio. Siamo certi che in Val di Fassa giocatori e staff tecnico potranno svolgere un ritiro sereno e proficuo, in vista della nuova stagione calcistica”, conclude.

“Puntiamo la pre-season con l’ambizione di elevare il livello degli standard in ogni settore di attività, come negli input della proprietà, dando ulteriore valore al bilancio della nostra presenza in Val di Fassa e con il desiderio di rinnovare gli accordi per il futuro. Siamo riconoscenti per le attenzioni ricevute in questi anni dalle istituzioni, oltre che per l’accoglienza da parte delle realtà territoriali e della comunità locale. E’ un privilegio pensare di continuare a far parte di un progetto e un contesto ambientale e ricettivo di questo livello, per la nostra squadra e per i nostri tifosi”, le parole di Flavio Ricciardella, direttore generale del Genoa.

Maurizio Rossini, ceo di Trentino Marketing afferma: “Dopo il successo dello scorso anno, siamo molto felici di accogliere nuovamente in Trentino il Genoa, un club dalla grande tradizione, amato non solo dai genovesi. La Val di Fassa è un luogo ideale per lo sport, grazie a strutture di alto livello, servizi efficienti e un clima estivo perfetto per la preparazione atletica, un aspetto fondamentale per affrontare al meglio la nuova stagione con ambizione. Attendiamo con entusiasmo lo staff, i giocatori e tutti i tifosi del Genoa per vivere insieme l’atmosfera del pre-campionato, con l’opportunità di seguire da vicino gli allenamenti, partecipare alle iniziative del village e degli eventi serali, il tutto immersi nel straordinario scenario delle Dolomiti e nella calorosa accoglienza che la Val di Fassa sa offrire”.