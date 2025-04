Genoa, Blazquez: “Il futuro è positivo, costruiamo la squadra per l’anno prossimo con Vieira”

Genova. A margine della conferenza stampa di presentazione del ritiro in Val di Fassa 2025 del Genoa ha parlato l’amministratore delegato rossoblù Blazquez.

A Pasqua il Genoa è già salvo, cosa difficilmente pensabile a inizio annata. Ormai tutti parlano del futuro di questo Genoa e Blazquez ha voluto sottolineare alcune cose: “Il futuro io lo vedo positivo. Siamo una proprietà seria e molto presente, praticamente a tutte le partite. Una società molto coinvolta, molto attenta al dettaglio di ogni cosa. Vedo che il futuro è brillante, un bel futuro”.

“Non siamo preoccupati di niente – aggiunge – è vero a novembre c’erano tanti timori ma ora possiamo mangiare sereni la colomba pasquale che, in questa situazione, è molto più saporita”.

La salvezza è ancora da centrare con la matematica ma il Genoa ha già iniziato a programmare il futuro: “Direi che il programma è cominciato, abbiamo già preso altri giocatori. Per ora siamo ad Otoa, Ellertsson, Stanciu. Il lavoro continua così. Abbiamo portato su dalla Primavera alcuni giocatori, come Lorenzo Venturino (che ha già debuttato in Prima Squadra), che sarà importante anche per l’anno prossimo. Il futuro è quello e abbiamo cominciato due anni fa, nel senso che lo scouting che abbiamo fatto c’è da tanti anni. Ora solo stiamo aggiungendo ai giocatori nei posti giusti in base ai bisogni che ha l’allenatore. Stiamo costruendo insieme a Patrick la squadra dell’anno prossimo“, prosegue il CEO rossoblù.

“Quello che ho detto è che c’è un punto di sostenibilità che è molto importante. Basta guardare il bilancio del club: il miglioramento è graduale, ma si è partiti da 37/38 milioni di ricavi e siamo ora quasi a 75. È parte del processo di sostenibilità della squadra, i costi sono abbassati sostanzialmente perché c’erano tanti giocatori che erano nel nostro monte ingaggi, ma che giocavano fuori da qui. Quello si è abbassato col tempo e per il 2027 tanti di questi giocatori non ci saranno più e questo ci permetterà di investire più nelle squadre che giocano qui invece di quelle che giocano fuori. A un certo punto avevamo un’altra squadra che giocava fuori. Questo è un lavoro importante che ha fatto il gruppo di lavoro tecnico e continueremo a lavorare in quel modo”, conclude.