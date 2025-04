Genoa, Balotelli si sfoga: “Qualcuno da queste parti meriterebbe il Mario ribelle”

“Qualcuno da queste parti meriterebbe non un Mario maturo ma il Mario 16enne ribelle, forse capirebbero cosa comporta veramente il mancar di rispetto così”.

Prosegue l’avventura al Genoa di Mario Balotelli soprattutto a colpi di storie Instagram. L’attaccante posta spesso storie sui suoi allenamenti fisici e di scorci del panorama cittadino. Oggi però questo messaggio decisamente diretto.

Balotelli era arrivato per volontà soprattutto di Gilardino, quando i rossoblù erano in emergenza infortuni. L’avvento di Vieira aveva fatto pensare che l’ex attaccante della Nazionale non sarebbe andato oltre alla scadenza del 31 dicembre visto il cattivo rapporto che avevano avuto i due a Nizza.

L’ultima apparizione di Super Mario è stata contro il Napoli nell’ultima partita dell’anno solare 2024. Sette minuti in cui aveva fatto cose discrete. Vieira sulle domande circa la condizione di Balotelli e su quando sarebbe stato pronto per giocare una partita ha sempre glissato parlando del gruppo in generale. L’ultima convocazione di Balotelli risale al 12 gennaio contro il Parma. Da quella partita non è più stato portato nemmeno in panchina da Vieira. Poi anche un intervento alla mano a tenerlo fuori, ma l’impressione è che questo fatto abbia poco a che fare con il suo mancato impiego.

Su cosa si siano detti i due e sul perché si sia proseguito oltre la deadline del 31 dicembre invece di separarsi per ora non è chiaro.