Genoa, arriva anche la matematica: il Grifone è salvo

Genova. Era solo questione di matematica, ma ora finalmente anche i calcoli consentono al Genoa di festeggiare. La sconfitta dell’Empoli contro la Fiorentina certifica la salvezza del Grifone, nonostante la sconfitta dei rossoblù a Como. Raggiunto dunque un traguardo che ad ottobre era stato messo in forte crisi da un inizio di stagione deludente, prima dell’arrivo di Patrick Vieira che ha svoltato la stagione.

Il tecnico francesce, oggi squalificato, non è potuto intervenire in conferenza stampa. Davanti ai microfoni dei giornalisti si è invece presentato Aitor Unzué, match analyst del Genoa e in passato collaboratore di Luis Enrique con Spagna e Paris Saint-Germain.

Lo spagnolo, a salvezza ancora non acquisita, ha affermato: “Sto apprendendo molto con Vieira e orgoglioso di quello che stiamo facendo con lui. Stiamo lavorando bene, oggi abbiamo avuto alcune occasioni. Abbiamo anche segnato anche se il gol (di Thorsby, ndr) è stato annullato giustamente”.