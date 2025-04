Gelato, al via i Panera Days: due giorni di degustazioni e laboratori tematici a Genova

Genova. Inaugurati questa mattina, in piazza Matteotti nel pieno centro di Genova, il Mercatino di Pasqua di Terliguria e i Panera Days promossi dall’Associazione gelatieri artigianali genovesi (Agag).

Lo stand dei Panera Days, per la cui realizzazione si ringrazia per la collaborazione la Camera di Commercio, ospiterà fino a domani due giorni di degustazioni e laboratori tematici dedicati al gusto nato nell’Ottocento, secondo la leggenda, dall’errore di un garzone di bottega nel versare del caffè in una coppa di panna montata, dando così origine alla panna neigra che tanto successo avrebbe poi riscosso fino ai nostri giorni.

Sempre attivi, poi, i punti panera dove trovare il semifreddo nei giorni dell’evento e non solo: Cremeria Buonafede Via Luccoli 12r – Via degli Orefici 59r, Gelateria Balbi via Balbi 165r, Gelateria Bixio Via Nino Bixio 5B/5Cr, Gelateria Chicco Via Oberdan 120r, Gelateria Paciuga Via di Santa Zita 38r, Vaniglia Gelateria Artigianale Via XX Settembre 70r, Ostaia de Baracche Via delle Baracche 2.

Il Mercatino di Pasqua proseguirà invece fino al 21 aprile, Lunedì dell’Angelo, con 26 operatori di merci varie in arrivo di tutta Italia con i loro prodotti tipici dolci e salati, i manufatti artigianali e di pelletteria.