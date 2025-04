Gallerie tra Moneglia e Deiva, la proposta di Romeo (Pd): “Un tunnel tra Moneglia e la Val Petronio, le gallerie diventino ciclabili”

Genova. Garantire il flusso delle gallerie tra Moneglia e Deiva Marina ma anche iniziare a ragionare su una viabilità alternativa tra la Val Petronio e Moneglia: è questa la proposta del consigliere regionale del Partito Democratico Federico Romeo dopo il confronto in aula con l’assessore competente Giacomo Giampedrone che ha fatto il punto sulla situazione delle gallerie, chiuse dal 27 marzo.

“Dopo un mese dalla chiusura delle gallerie tra Moneglia e Deiva Marina abbiamo le risposte di Regione Liguria: l’assessore Giampedrone fa confidare che ci sia un impegno da parte della Regione con i comuni interessati, Sestri Levante, Moneglia e Deiva – spiega Romeo -. In un paio di settimane arriveranno le risultanze tecniche sullo stato della galleria. Bisogna capire se saranno sufficienti interventi mirati o se sarà necessario un intervento più corposo. Intanto verranno messe a punto misure per garantire la gestione delle emergenze, con un supporto ai cittadini. Sono state avviate interlocuzioni con il Mit per avere la possibilità di dichiarare lo stato d’emergenza e avviare un supporto alle attività economiche e con concessioni del Tirreno il dialogo è positivo. Su questo tema il gruppo Pd è pronto a collaborare in maniera fattiva con l’assessore e la maggioranza”.

Ma non basta mantenere l’esistente, bisogna iniziare a ipotizzare una viabilità alternativa, “un ragionamento sul futuro – afferma Romeo -. La mia proposta è quella di riprendere l’ipotesi di creare un tunnel tra Moneglia e la Val Petronio, che possa garantire il flusso viabilistico superando le attuali gallerie e trasformandole in pista ciclabile: al turismo tradizionale si andrebbe ad unire l’attrattività dell’outdoor”.