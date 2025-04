Gallerie Sestri Levante – Moneglia, il punto in consiglio comunale: rischio di distacchi

Sestri Levante. Il consiglio comunale di Sestri Levante di martedì sera è stato l’occasione per il sindaco Francesco Solinas per comunicare un aggiornamento sui rilievi all’interno delle gallerie Sestri Levante – Moneglia, chiuse per motivi di sicurezza.

“Lato Sestri Levante, si sono conclusi i rilievi con il georadar. Questa analisi non sembra aver rilevato la presenza di vuoti preoccupanti nel retro volta; rimane però il problema dei possibili cedimenti della parte corticale per la presenza di numerosi punti di superficie corticale formata da strati di fuliggine o calcare potenzialmente a rischio distacco e zone con mattoni di cui va verificata lo stato di conservazione”.

“Pertanto, per essere certi che non ci siano cedimenti dello stato corticale, si è deciso di completare il ciclo di controlli attraverso un’ispezione manuale con il martellamento “palmo a palmo” della volta”, ha aggiunto.

L’importo complessivo degli approfondimenti tecnici ammonta a circa 160 mila euro.