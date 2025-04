Restano chiuse le gallerie tra Sestri Levante e Moneglia: saranno sottoposte a ispezioni con georadar

Genova. Le gallerie tra Sestri Levante e Moneglia saranno sottoposte a ispezioni approfondite con georadar. I rilievi partiranno dall’ultima galleria in direzione Moneglia, dove è necessario intervenire per rinforzare la volta interessata dalla criticità. Solo dopo queste analisi si potrà procedere con l’ordine e la realizzazione delle centine necessarie per mettere in sicurezza la struttura.

Sono queste le indicazioni emerse dall’incontro odierno con i tecnici incaricati dai Comuni di Sestri Levante e Moneglia circa la riapertura delle gallerie, chiuse dal 27 marzo scorso per motivi di sicurezza a seguito di alcune criticità riscontrate alla volta del tunnel in territorio di Moneglia.

Si è convenuto che la chiusura forzata delle gallerie possa essere un’occasione per un’ispezione sull’intera tratta con il georadar: un’indagine, peraltro, mai effettuata in maniera così approfondita.

Al momento non è possibile fornire una tempistica certa sulla riapertura al transito delle gallerie.

Per quanto riguarda i costi, Sestri Levante stanzierà una prima tranche di fondi per le ispezioni per un valore iniziale di almeno 40 mila euro.