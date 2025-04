Gala per i bambini con autismo e disabilità, 40mila euro raccolti da Cometa Blu

Genova. Si è tenuta ieri sera, a bordo della nave Excellent di GNV (gruppo MSC), la quinta edizione del gala di beneficenza “Lo sport a sostegno delle diverse abilità”, ideato da Agostino Banchi e organizzato dai Rotary Club genovesi con il patrocinio della Regione Liguria, a favore della fondazione Cometa Blu.

Anche quest’anno l’iniziativa ha avuto grande successo: circa 350 partecipanti hanno preso parte alla serata, contribuendo a una raccolta fondi di 40.000 euro. Le donazioni finanzieranno attività occupazionali, progetti per il tempo libero e percorsi di autonomia abitativa per bambini e giovani con autismo e disabilità. Tra i progetti sostenuti nel tempo ci sono due appartamenti donati da famiglie liguri, usati per il co-housing a Genova e Zoagli, e il “Progetto weekend”, che offre ai ragazzi esperienze di condivisione e crescita senza la presenza dei genitori.

Ad accogliere gli ospiti, il comandante Antonino De Luca. Durante la serata si sono susseguite testimonianze di atleti liguri, a sostegno dello sport come strumento di inclusione e crescita personale. I Rotary hanno inoltre premiato la campionessa Chika Costantini per i suoi meriti sportivi.

Presenti alla serata anche diverse autorità, tra cui il vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi, il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari, l’assessora regionale Simona Ferro e l’assessora comunale Alessandra Bianchi.

Promotori dell’iniziativa i Rotary genovesi, rappresentati dal club capofila Genova San Giorgio, con l’ex presidente Agostino Banchi e l’attuale presidente Lucia Aliverti. Per la prima volta hanno partecipato anche i ragazzi del neonato Rotaract Genova San Giorgio, guidati dalla presidente Viola Sanquirico.