Furto in abitazione sventato dai vicini: ladro arrestato da un carabiniere fuori servizio

Genova. Un uomo di 25 anni è stato arrestato la scorsa notte dopo un furto commesso all’interno di una villetta di Rossiglione.

A chiamare il 112 sono stati alcuni vicini di casa che hanno visto uno sconosciuto introdursi nell’abitazione e hanno dato l’allarme. Il ladro è fuggito, ma arrivato in stazione è stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio con cui è nata una zuffa, terminata con l’arrivo dei militari dell’aliquota radiomobile di Arenzano

L’uomo, un 25enne algerino, è stato perquisito. Con sé aveva un portafoglio contenente 150 euro un cellulare, restituiti al proprietario. Il 25enne è stato arrestato per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Arenzano e sottoposto in mattinata a direttissima.