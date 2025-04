FuoriFormato, a giugno danza e videodanza in scena a Genova: aperta la call per gli artisti

Genova. Avviata la selezione per partecipare alla X edizione di FuoriFormato – Festival internazionale di danza contemporanea e videodanza in scena dal 1- 4 luglio a Palazzo Ducale, Villa Durazzo Bombrini, al Cinema all’aperto – Arena Estiva del Circuito Cinema Genova.

FuoriFormato è una rassegna di spettacoli, performance e videodanza dedicata alla danza contemporanea, organizzata dal Comune di Genova, curata da Teatro Akropolis, Associazione culturale RETE Danzacontempoligure e Associazione culturale Augenblick, in collaborazione con Società per Cornigliano Spa, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e sponsorizzata da Iren e Coop Liguria che si svolgerà a Genova nei luoghi più suggestivi da martedì 1 a venerdì 4 luglio 2025.

Giunta alla decima edizione, la rassegna del Comune di Genova conferma l’interesse della città nei confronti della danza e delle sue molteplici espressioni, rinnovando l’attenzione ai linguaggi e alle sperimentazioni proprie della contemporaneità.

Le sezioni di FuoriFormato sono due: danza e videodanza (Stories We Dance), per la danza è necessario inviare le candidature entro il 5 maggio. Più tempo per la videodanza per cui il termine di invio dei materiali è il 24 maggio.

Come da tradizione le proposte in scena sono individuate attraverso un bando pubblico, nella convinzione che le selezioni costituiscano un’occasione concreta offerta agli artisti per mostrare il proprio lavoro in una rassegna specificamente dedicata ai linguaggi e alla sperimentazioni propri della contemporaneità. Obiettivo dei due bandi (danza e videodanza) è quello di individuare attraverso un’attenta selezione, spettacoli e performance di danza contemporanea e videodanza che rappresentino la molteplicità di approcci, stili, ricerche e poetiche che animano la danza contemporanea.

OPENCALL FUORIFORMATO – SEZIONE DANZA

La sezione, curata da Teatro Akropolis e RETE Danzacontempoligure, vuole offrire al pubblico lavori che rappresentino la molteplicità di approcci, stili, ricerche e poetiche che animano la danza contemporanea e che siano capaci di abitare con coerenza gli spazi proposti nei giorni dal 1-4 luglio 2025.

La selezione è riservata ad artisti professionisti che operano nell’ambito della danza contemporanea (sono esclusi gruppi amatoriali e le scuole di danza).

La candidatura è completamente gratuita. Ogni artista, compagnia o collettivo può inviare al massimo due proposte di spettacolo E’ possibile presentare due diverse tipologie di spettacolo.

Tipologia A – spettacoli della durata massima di 40 min.

Tipologia B – performance della durata massima di 15 min. In questo caso i lavori non devono avere bisogno di supporto tecnico, e saranno rappresentati all’aperto con luce naturale o, in caso di altra location, con le fonti di luci disponibili. Si tratta di proposte che propongono soluzioni non convenzionali sia nel rapporto con gli spazi che nella relazione con gli spettatori, caratterizzate ad esempio da una disposizione particolare del pubblico o dalla natura installativa o itinerante del progetto.

Il Comune di Genova riconoscerà un cachet 1.400 euro + iva a compagnia per la Categoria A e un cachet di 1000+ iva per la categoria B. La partecipazione all’avviso pubblico comporta l’impegno da parte dell’artista/compagnia a mantenersi disponibile per tutte le date della rassegna.

Per partecipare alla call occorre compilare il modulo di partecipazione presente all’indirizzo www.fuoriformatofestival.it caricando tutti i materiali richiesti entro e non oltre le ore 23.59 del 5 maggio 2025.

I progetti saranno giudicati da una commissione di esperti valutando i criteri di rispondenza alle richieste del bando, qualità e originalità delle proposte, chiarezza e precisione dell’esposizione, fattibilità. I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito di FuoriFormato, e sul sito di GenovaCreativa.

OPENCALL FUORIFORMATO – SEZIONE VIDEODANZA

La sezione di videodanza Stories We Dance è curata dall’Associazione culturale Augenblick ed è dedicata in particolare al rapporto creativo che lega danza, drammaturgia e linguaggi audiovisivi. Promuove opere interessate allo storytelling, alla sperimentazione e all’utilizzo di nuove tecnologie. Non esistono vincoli di genere o di formato. Possono partecipare alla selezione film cortometraggi che non superino i 25 minuti, inclusi titoli di testa e di coda, prodotti in tutto il mondo a partire dall’1 gennaio 2023.

Sono esclusi i videoclip musicali. Lo stesso autore può candidarsi con un numero massimo di due opere. La candidatura è completamente gratuita e prevede la compilazione del modulo di partecipazione presente al seguente indirizzo www.fuoriformatofestival.it entro le ore 23.59 del 24 maggio 2025 (fuso orario italiano). I film finalisti saranno giudicati da una commissione di esperti. Gli esiti della selezione saranno pubblicati sui siti di FuoriFormato, e di Genova Creativa il giorno 3 giugno 2025.

I tre contest della sezione videodanza:

Stories We Dance – International videodance: per le opere prodotte fuori dall’Italia; Stories We Dance – International videodance under35: per le opere prodotte fuori dall’Italia e dirette da autori e autrici sotto i 35 anni di età; Stories We Dance – Laboratorio Italia: per le opere prodotte o co-prodotte in Italia, fra le quali almeno il 30% delle selezionate sarà di autori under 35.

Durante la serata di proiezione, in programma venerdì 4 luglio, saranno assegnati i premi stanziati dal Comune di Genova. Un premio di 500 euro al miglior film della sezione International videodance, 250 euro al miglior film della categoria Laboratorio Italia oltre a eventuali riconoscimenti e menzioni speciali. Quest’anno si aggiunge un’ulteriore categoria, Stories we dance international under 35, che riceverà un premio di 300 euro. La serata sarà gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

Per ulteriori informazioni sulla sezione danza: fuoriformatofestival@gmail.com o cell. 3478204549

Per ulteriori informazioni sulla sezione videodanza: storieswedance@gmail.com

In generale: www.fuoriformatofestival.it, cdellavalle@comune.genova.it