Funerali Papa Francesco, a Roma anche 28 volontari della Protezione Civile ligure

Genova. Ci saranno anche 28 volontari della Protezione civile della Liguria a Roma da giovedì 24 a domenica 27 aprile per fornire assistenza nella gestione dell’accoglienza delle migliaia di persone che arriveranno nella capitale per assistere ai funerali di Papa Francesco, previsti per sabato 26 aprile.

I funerali del pontefice, morto lunedì 21 aprile, si celebreranno sabato alle 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro, con una Messa presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio, poi il feretro di Papa Francesco sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

Alla luce dell’imponente flusso di pellegrini che arriveranno a Roma per i funerali, al dipartimento della Protezione Civile è stato affidato il compito di occuparsi di tutta la gestione dell’evento, con l’unica eccezione degli aspetti relativi alla sicurezza coordinati dalla prefettura. Gli operatori si occuperanno dall’organizzazione dei posti medici avanzati, della distribuzione dell’acqua, del potenziamento delle reti telefoniche e della gestione dell’afflusso e del deflusso dei pellegrini. Un massiccio dispiegamento di forze che ha richiesto supporto anche da altre regioni, Liguria compresa.

“Abbiamo risposto immediatamente al Dipartimento Nazionale di Protezione civile che ha richiesto anche il nostro supporto in vista delle esequie del Pontefice – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedone – Siamo a completa disposizione del capo dipartimento Ciciliano, al quale il Consiglio dei ministri ha affidato il ruolo di commissario per il coordinamento di tutte le attività e delle strutture impegnate per garantire l’ordinato afflusso e l’assistenza ai fedeli e alle delegazioni internazionali che raggiungeranno Roma per la scomparsa di Papa Francesco”.