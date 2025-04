Funerale papa Francesco, sabato 26 aprile campionato di calcio sospeso: Como-Genoa rinviata

Roma. Il campionato di calcio sarà sospeso nel giorno del funerale di papa Francesco, previsto sabato 26 aprile.

Lo fa sapere il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del consiglio dei ministri di oggi. Lo riporta l’agenzia Dire.

Per cui Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma sono rinviate.

Si attende il comunicato della Lega Serie A e la data di recupero delle tre partite.

Nella stessa giornata di sabato 26 aprile sarebbero in programma anche anche due match del campionato di B (Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo) e l’ultima giornata della regular-season del girone C della Serie C.