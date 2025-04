Frontale a Nervi, carambola in Val Polcevera e una brutta caduta in monopattino: notte di lavoro per il 118

Genova. Notte di incidenti e notte di lavoro per il 118 di Genova e provincia intervenuto in diversi contesti sparsi su tutto il territorio cittadino e della provincia.

Ad aprile la serie un incidente avvenuto ieri sera poco dopo le 23 a San Michele di Pagana, tra Rapallo e Santa Margherita, dove un trentenne è caduto dal suo monopattino rovinando a terra violentemente. Soccorso in codice rosso dai militi della Croce Bianca di Rapallo, l’uomo è stato trasporto al pronto soccorso del San Martino. Le sue condizioni di salute non sono gravi, per fortuna.

Una paio di ore dopo, in Val Polcevera, più precisamente a San Quirico, un uomo ha perso il controllo della propria auto, per cause ancora da accertare, andandosi a schiantare contro alcune auto in sosta, danneggiandole pesantemente. Immediato l’intervento del personale del 118 insieme alla Croce Rossa di Ceranesi, che ha stabilizzato l’automobilista prima di trasportarlo al pronto soccorso del Villa Scassi in codice giallo.

Infine, poco prima delle tre del mattino, nella congiunzione tra via Donato Somma e corso Europa si è verificato uno scontro frontale tra due auto che viaggiavano nelle due diverse direzioni. Anche in questo caso le dinamiche sono ancora da accertare, come le eventuali responsabilità. Nello scontro, per fortuna, si è verificato un solo ferito non grave, trasportato in codice giallo al San Martino. Sul posto anche gli agenti della polizia del caso per appurare le dinamiche.