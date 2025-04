“Franciscus, il folle che parlava agli uccelli”: lo spettacolo di Cristicchi al Teatro Nazionale

Genova. Nel primo fine settimana di aprile, da venerdì 4 a domenica 6, Simone Cristicchi è ospite del Teatro Nazionale di Genova con lo spettacolo musicale Franciscus – Il folle che parlava agli uccelli, in scena nella sala Ivo Chiesa.

San Francesco d’Assisi è una figura fondamentale non solo del cristianesimo ma anche della letteratura italiana e, più in generale, della storia dell’Occidente: rivoluzionario nel celebrare la grandezza della semplicità, rivelatore nel mettere in luce l’intima connessione tra ogni essere vivente, coinvolgente nel predicare l’amore universale e tra i padri della lingua italiana con il suo Cantico delle Creature.

Il cantautore, attore e narratore Simone Cristicchi, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, ne porta in scena il volto più fragile e umano, in uno spettacolo – musical, prodotto da CTB Centro Teatrale Bresciano, Accademia Perduta Romagna Teatri in collaborazione con Corvino Produzioni, contenente otto canzoni inedite scritte dallo stesso Cristicchi, insieme alla cantautrice Amara, su musiche originali dalle sonorità etniche, composte da Tony Canto.

Nel monologo attraversato da riflessioni, testimonianze personali e canzoni, il cantautore romano interpreta molti personaggi, giocando su differenti registri vocali, per narrare la storia di un uomo che seppur nato in una famiglia agiata, scelse di vivere in povertà, donandosi anima e corpo ad una vita spirituale.

“Ho scelto di raccontare San Francesco – afferma Cristicchi – dopo averne assaporato lo stile di vita, viaggiando sulle sue tracce, sperimentando la pace degli eremi, le baite di alta montagna e i silenzi dei conventi di clausura. Giganti mistici come lui costringono ad affrontare i tuoi limiti umani, a vedere come hai messo in piedi l’edificio della tua esistenza, e a compiere scelte a volte radicali.

Forse perché tutti aspiriamo alla sua “perfetta letizia”, una gioia che possa durare nel tempo e non sfumare in un attimo”.

Altri temi portanti dello spettacolo sono il labile e cangiante confine tra follia e santità, tema cardine sia della vita personale, sia del cammino spirituale di Francesco d’Assisi. Ma anche la ricerca di essenzialità, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con la Natura. Temi che nel frastuono della società in cui viviamo diventano ancora più urgenti e vividi.

