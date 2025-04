Formazione, il ministro Valditara all’Accademia della Marina Mercantile. Bucci: “Grande campus della blue economy in darsena”

Genova. “Volevo esprimere la mia soddisfazione di essere in Liguria, regione che ha conseguito uno dei tassi di incremento più elevati per quanto riguarda la filiera del 4+2 passando da un solo corso, lo scorso anno, a ben 22 autorizzati quest’anno, con un incremento esponenziale anche degli studenti”. A dirlo il ministro Giuseppe Valditara, che oggi ha visitato la sede dell’Accademia della Marina Mercantile di Genova. “La Liguria è una regione idonea, per i temi strategici anche a livello internazionale, a sfruttare al meglio le potenzialità del 4+2. Con una forte attenzione alle soft skill ma, sopratutto al rapporto tra scuola e mondo del lavoro con i manager che possono essere protagonisti all’interno delle scuole stesse. Questo è un percorso in cui noi crediamo in modo particolare e stiamo lavorando tra l’altro per coinvolgere anche il percorso universitario nel completamento della filiera”. Un successo sottolineato anche dall’assessore alla Formazione di Regione Liguria, Simona Ferro. “La Liguria ha risposto con entusiasmo all’introduzione di questo nuovo modello formativo – ha spiegato – ponendosi tra le Regioni più virtuose del Nord Italia. Un risultato che dimostra l’interesse di tutte le parti coinvolte, grazie anche ad un’azione di supporto congiunta condotta dall’Ufficio Scolastico e dai tecnici regionali nei confronti delle scuole, degli enti che erogano corsi IeFP e delle Fondazioni ITS”.

Liguria in “prima fila” tra quelle che il governo sta valutando per l’istituzione di un “campus”. A spiegarlo, a margine della visita all’accademia della Marina Mercantile di Genova, il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara. “Tra poco metteremo a disposizione risorse significative, per le regioni italiane sono complessivamente 35 milioni di euro, per realizzare quella che è una delle previsioni più significative della riforma del 4+2 e cioè la costruzione di campus che mettono insieme istituzione tecnica professionale, ITS, imprese e, eventualmente, anche Università. Credo che sia una bellissima sfida per Genova e per la Liguria e sono particolarmente felice di essere in una realtà che sta veramente anticipando il futuro”.

Un campus che potrebbe materializzarsi molto presto raccogliendo la vocazione del territorio per l’economia del mare. “L’accademia della Marina Mercantile presto si trasferirà in un sede molto bella, nell’edificio Tabarca – ha spiegato il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci – vicino alla facoltà di economia e commercio dell’università di Genova dove già ci sono corsi dedicati alla blue economy, e all’Istituto Nautico San Giorgio. Ci sarà tutto il percorso dell’economia del mare dalla scuola superiore all’universitá che, tra l’altro, concentrato in poche centinaia di metri, che si potrebbe completare con la presenza di Fincantieri all’Hennebique, che è una delle possibilità che l’azienda sta valutando. È una cosa unica al mondo, un primo campus dal punto di vista nautico”.