Formazione, al via corsi gratuiti per giovani disoccupati per diventare carrozziere e manutentore del verde

Genova. Due percorsi formativi, un solo obiettivo: costruire il futuro dei giovani e dare forza al tessuto produttivo locale. Il Villaggio del Ragazzo lancia due nuove opportunità gratuite dedicate agli under 35 nell’ambito del progetto regionale “Match Point 3” – Priorità 4 “Occupazione giovanile” del Programma FSE+ Liguria 2021–2027.

A San Salvatore di Cogorno prende il via il corso per Manutentore del Verde, mentre a Genova, presso il CFP Spinelli, parte il corso per Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni-Carrozziere: due proposte concrete, progettate per rispondere a reali esigenze del mercato del lavoro.

“Investire nella formazione dei giovani significa investire nel futuro del nostro territorio. Con questi percorsi formativi di qualità, costruiamo ponti reali tra scuola, lavoro e impresa.” Nicola Visconti, Direttore – Villaggio del Ragazzo.

Non si tratta infatti di semplici corsi, ma di occasioni preziose di crescita personale e professionale, costruite a partire dal dialogo con le imprese del territorio. Decine di aziende hanno infatti già aderito al progetto sottoscrivendo accordi per ospitare i partecipanti in stage formativi: un segnale forte e chiaro di fiducia nei giovani, nella loro voglia di imparare e nel loro potenziale come motore di innovazione, sviluppo e continuità per l’intero settore produttivo.

Manutentore del Verde – Villaggio del Ragazzo, San Salvatore di Cogorno (Tigullio)Un percorso di 360 ore (di cui 180 in azienda), che forma figure professionali in grado di curare e gestire aree verdi, parchi e giardini pubblici e privati. Il corso consente di ottenere la qualifica necessaria per lavorare come Manutentore del Verde, ed è stato progettato in risposta a richieste specifiche delle imprese del settore.

Carrozziere – CFP Spinelli, Struttura 2 del Villaggio del Ragazzo, GenovaUn percorso completo di 600 ore (300 aula/laboratorio + 300 ore di stage), finalizzato al conseguimento della qualifica di Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni. Il corso fornisce competenze tecniche specialistiche molto richieste nel comparto automotive.

Due percorsi diversi, ma con un DNA comune: trasformare l’energia e il talento dei giovani in professione, grazie a una formazione sul campo, pratica, coinvolgente e sostenuta da una rete di imprese che ha deciso di scommettere sulle nuove generazioni. Perché credere nei giovani non è solo un gesto di responsabilità sociale: è un investimento diretto nel futuro della nostra economia, della nostra comunità e del nostro territorio.

I corsi sono aperti a giovani tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti, disoccupati, inoccupati o inattivi, con almeno il diploma di scuola secondaria di primo grado (per Manutentore del Verde) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico (per Carrozziere).

Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 30 maggio 2025, presso le segreterie del Villaggio del Ragazzo e del CFP Spinelli, o via email, seguendo le modalità indicate sul sito.