Formazione, 19 diplomati all’Accademia della marina mercantile subito assunti in Fincantieri

Genova. L’assessore alla Formazione della Regione Liguria Marco Scajola ha preso parte ​questa mattina alla cerimonia di consegna dei diplomi a 19 studentesse e studenti dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile che hanno frequentato il corso Its di tecnico superiore per l’installazione e la supervisione degli impianti di bordo (costruttori).

Dopo un percorso formativo biennale, tutti i neo diplomati del corso hanno ottenuto un contratto di lavoro nell’azienda Fincantieri, che ha ospitato la cerimonia presso lo stabilimento di Genova Sestri Ponente.

Erano presenti il direttore dello stabilimento Massimo Canesin e il presidente dell’Accademia Eugenio Massolo.

“Formazione chiama lavoro e giornate come questa dimostrano che la sinergia tra Regione, Its e aziende funziona – commenta Scajola -​. Le ragazze e i ragazzi che hanno frequentato l’Accademia hanno fin da subito la possibilità di inserirsi in una realtà che rappresenta il motore della cantieristica e dell’economia marittima del territorio italiano. ​R​egione Liguria continuerà a investire sulla crescita e la formazione dei giovani cittadini liguri, con un’attenzione particolare agli Istituti Tecnologici Superiori, realtà capaci di creare profili altamente qualificati che possano entrare fin da subito nel mondo del lavoro. Non a caso, a breve pubblicheremo un avviso pubblico da 5 milioni per sostenere nuovi corsi Its”.