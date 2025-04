20 anni di Fondazione Edoardo Garrone, a Genova tre giorni di eventi

Genova. Fondazione Edoardo Garrone celebra a Genova i suoi 20 anni di attività, con “Venti e oltre”, una tre-giorni di eventi aperti alla città.

Dal 15 al 17 maggio 2025, in diversi luoghi del centro storico genovese – dai Giardini Luzzati al Teatro della Tosse, fino allo storico Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi, sede della Fondazione – si articolerà un ricco programma di iniziative, totalmente gratuite, tra incontri, momenti istituzionali, spettacoli e laboratori artistici per bambini e ragazzi. Un’occasione per condividere visioni, risultati e nuove sfide con la comunità, i partner e i protagonisti dei progetti della Fondazione.

Dal 2005, Fondazione Edoardo Garrone è impegnata nello sviluppo sociale e culturale, con un’attenzione speciale ai giovani e alla loro formazione, nella convinzione che qualsiasi idea di futuro debba fondarsi, prima di tutto, sul loro pieno e consapevole coinvolgimento.

Un anniversario che è anche un’importante occasione per condividere attività e risultati, sia a livello locale che nazionale, entrando nel vivo degli impatti e degli apprendimenti, evidenziando l’efficacia delle collaborazioni e degli approcci di rete ed esplorando traiettorie per sfide e impegni del futuro.

“Abbiamo pensato da subito che il modo migliore per celebrare i primi vent’anni di attività della Fondazione fosse aprire il nostro lavoro a tutte le persone potenzialmente interessate a conoscerlo o ad approfondirlo, offrire le tematiche, le esperienze, i metodi e gli strumenti e coinvolgere comunità e territorio nel vivo delle nostre pratiche. In questa prospettiva, non potevamo che scegliere la città di Genova, da cui tutto è iniziato e che continua a essere l’ambito di riferimento primario delle iniziative filantropiche – e non solo – delle famiglie Garrone e Mondini” commenta Alessandro Garrone, presidente di Fondazione Edoardo Garrone.

“Il nostro impegno si è sempre inserito in un orizzonte più ampio, fondato sulla costruzione di scambi e collaborazioni con realtà che condividono la nostra visione di società e di futuro. Per questo, nell’organizzazione dei vari momenti dell’evento, abbiamo voluto valorizzare competenze ed eccellenze del territorio genovese, peraltro già normalmente coinvolte nella realizzazione dei nostri programmi e della nostra mission, dando spazio, al tempo stesso, a realtà imprenditoriali e filantropiche di respiro nazionale, che hanno accompagnato il nostro cammino rendendolo più informato, connesso ed efficace.”

Primo appuntamento in programma, giovedì 15 maggio al Teatro della Tosse con lo spettacolo “Non ci sono più le quattro stagioni”, con il climatologo Luca Mercalli e la Banda Osiris: una esilarante lezione sul clima per comprendere appieno e con una nota divertente il fenomeno dei cambiamenti climatici e del Global Warming che minacciano il Pianeta. L’ingresso è gratuito. I biglietti si possono prenotare online sul sito www.teatrodellatosse.it.

Venerdì 16 maggio si prosegue a LaClaque, con un incontro sul futuro della filantropia e dell’innovazione sociale, con protagonisti di rilievo nel panorama nazionale, per mettere in relazione l’esperienza di Fondazione Garrone con l’evoluzione del settore nel corso degli ultimi 20 anni.

Uno spazio sarà dedicato alle giovani imprese della montagna, nate e cresciute in diverse parti d’Italia grazie agli incubatori ReStartApp e ReStartAlp promossi da Fondazione Edoardo Garrone, e, per i più giovani, un concerto serale e laboratori ed eventi dedicati a famiglie con bambini e ragazzi, tra letteratura per l’infanzia, natura e ambiente, arte e teatro, per scoprire e vivere “dall’interno” i programmi formativi della Fondazione.

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e aperti al pubblico. Il programma dettagliato sarà disponibile a breve sul sito della Fondazione. www.fondazionegarrone.it