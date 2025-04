Fondazione Carige ricorda Guido Alpa con un evento commemorativo a Palazzo Doria Carcassi

. Fondazione Carige organizza un evento commemorativo in memoria del professor Guido Alpa ad un mese esatto dalla sua scomparsa. L’appuntamento è lunedì 7 aprile, alle ore 14:30, presso la sede della Fondazione di Palazzo Doria Carcassi, in via D. Chiossone 10, a Genova. Amici, colleghi e studiosi si riuniranno da tutta Italia per rendere omaggio alla figura di uno dei più illustri giuristi del nostro Paese.

“Guido Alpa è stato un faro di competenze scientifiche, di rigore morale e di umanità – dichiara il presidente della Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo -. Vogliamo omaggiarlo ricordando la sua figura, e la sua eredità, insieme a giuristi, accademici, amici, colleghi e studiosi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo personalmente o attraverso i suoi testi. Come Fondazione Carige, poi, ci è sembrato naturale organizzare questo evento per sottolineare anche il contributo insostituibile che Alpa ha dato per il nostro ente, e per l’Istituto di credito, nelle ore più difficili della loro storia, tra il 2013 e il 2014”.

L’incontro, che sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione Carige, vedrà la partecipazione di eminenti personalità del mondo accademico e giuridico italiano, tra cui Renato Balduzzi, Marcello Basilico, Alberto Maria Benedetti, Maria Teresa Bonavia, Sergio Maria Carbone, Luigi Cocchi, Giuseppe Conte, Lorenzo Cuocolo, Andrea D’Angelo, Ariel Dello Strologo, Luca Di Donna, Giuseppe Franco Ferrari, Andrea Fusaro, Paolo Gaggero, Francesco Gianni, Mauro Grondona, Giuseppe Morbidelli, Giampaolo Parodi, Paolo Ridola, Enzo Roppo, Stefano Savi, Paola Severino, Alessandro Somma e Giovanna Visintini.